Ринки в передчутті зниження ставок, нафта дешевшає, а гривня укріплюється завдяки НБУ

Тижневий огляд фінансових ринків від голови департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександра Мартиненка для РБК-Україна.

Минулого тижня ринки були не дуже активні напередодні американського Дня подяки, а також вже набагато глобальнішого шопінгового свята "Чорної п’ятниці". У багатьох учасників ще з попереднього тижня зберігся приємний післясмак нижчих за очікування інфляційних данних з США. Тож загальні настрої були добрими, і учасники схильні були бачити більше позитивного навіть у відносно нейтральних новинах.

Так, оприлюднений протокол засідання ФРС, на якому керівники центрального банку вирішили надалі поводитись вкрай обережно в справі підняття ставок, ринки розцінили як ще один сигнал про закінчення цього самого підняття.

Також добродушно інвестори сприймали публікації нових макроекономічних даних. Ті наче знову показували, що західні економіки продовжують сповільнюватись, проте в цілому залишаються стійкими до високих ставок. Картину дещо зіпсувало підвищення інфляційних очікувань американських споживачів, утім ринки вирішили це проігнорувати. Тож провідні індекси акцій зросли вже четвертий тиждень поспіль, американські S&P 500 і Nasdaq Composite зросли на 1.0% і 0.9%, відповідно.

Можливо, їхнє зростанння було б кращим, але його пригальмували акції одного з флагманів цих індексів, Nvidia. Компанія останньою з "Чудової сімки", до якої ще входять Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft і Tesla, звітувала за третій квартал. І прибутки Nvidia перевершили очікування, і загальні прогнози менеджменту на наступний квартали виявились кращими за прогнози аналітиків.

Проте весь цей позитив був перекреслений попередженням про більші проблеми з продажами в Китай. Багато інвесторів вирішили, що це слушний момент виходу з позицій, адже з початку року ціна акцій Nvidia зросла у 3,3 раз і перебуває близько пікових значень. Тож за минулий тиждень акції Nvidia впали на 3,4%.

Нафта минулого тижня залишалася іншим активом, до якого інвестори наразі охолонули. Станом на кінець тижня ціна на марку Brent впала майже на 15% до 80 доларів за барель зі свого піку у вересні, незважаючи на те, що залишаються в дії значні обмеження на пропозицію з боку ОПЕК, лідера блоку Саудівської Аравії, а також росії. Новини про перенесення на кілька днів засідання ОПЕК, що мало статися у неділю, підсилили побоювання, що у блока виникли проблеми з узгодженням нових скорочень.

Якщо ж ці проблеми незабаром буде вирішено, це необов’язково буде означати суттєвий ріст цін на нафту. З одного боку попит з боку західних країн виявився не таким сильним, як очікувалось. З іншого боку, несподівано сильним виявилось зростання пропозиції нафти від країн поза блоком ОПЕК, серед яких найбільше згадують США, Бразилію і Гайану.

На боргових ринках вартість казначейських облігацій США змінилась за тиждень незначно, а от індекс єврооблігацій країн, що розвиваються, EMBI, підріс на 1,1%. Утім це не торкнулось українських єврооблігацій, які подешевшали на незначні 0,4% до діапазону 25-32 центи за долар. Невизначеність з подальшою американською допомогою Україні наразі залишається для українських суверенів вирішальним фактором.

Водночас гривня продовжує потихеньку укріплюватись. За минулий тиждень готівковий обмінний курс в системно важливих банках посилився приблизно на 0,3% до 37,2-37,8 грн/доларів. Валютні інтервенції НБУ залишаються високими, хоча й знизились на 28% до 520 млн доларів у порівнянні з тижнем тому.