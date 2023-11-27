Рынки в предвкушении снижения ставок, нефть дешевеет, а гривна укрепляется благодаря НБУ

Недельный обзор финансовых рынков от главы департамента корпоративного анализа группы ICU Александра Мартыненко для РБК-Украина.

На прошлой неделе рынки были не очень активны в канун американского Дня благодарения, а также уже гораздо более глобального шопингового праздника "Черной пятницы". У многих участников еще с предыдущей недели сохранилось приятное послевкусие более низких ожиданий инфляционных данных из США. Так что общие настроения были хорошими, и участники склонны видеть больше положительного даже в относительно нейтральных новостях.

Так, обнародованный протокол заседания ФРС, на котором руководители центрального банка решили вести себя крайне осторожно в деле поднятия ставок, рынки расценили как еще один сигнал об окончании этого самого поднятия.

Также добродушно инвесторы воспринимали публикацию новых макроэкономических данных. Те снова показывали, что западные экономики продолжают замедляться, однако в целом остаются устойчивыми к высоким ставкам. Картину несколько испортило повышение инфляционных ожиданий американских потребителей, однако рынки решили это проигнорировать. Так что ведущие индексы акций выросли уже четвертую неделю подряд, американские S&P 500 и Nasdaq Composite выросли на 1.0% и 0.9% соответственно.

Возможно, их рост был бы лучше, но его притормозили акции одного из флагманов этих индексов, Nvidia. Компания последней из "Великолепной семерки", в которую еще входят Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft и Tesla, отчитывалась за третий квартал. И доходы Nvidia превзошли ожидания, и общие прогнозы менеджмента на следующий кварталы оказались лучше прогнозов аналитиков.

Однако весь этот позитив был перечеркнут предупреждением о больших проблемах с продажами в Китай. Многие инвесторы решили, что это подходящий момент выхода с позиций, ведь с начала года цена акций Nvidia выросла в 3,3 раза и находится около пиковых значений. За прошедшую неделю акции Nvidia упали на 3,4%.

Нефть на прошлой неделе оставалась другим активом, к которому инвесторы остыли. По состоянию на конец недели цена на марку Brent упала почти на 15% до 80 долларов за баррель со своего пика в сентябре, несмотря на то, что остаются значительные ограничения на предложение со стороны ОПЕК, лидера блока Саудовской Аравии, а также россии. Новости о переносе на несколько дней предстоящего в воскресенье заседания ОПЕК усилили опасения, что у блока возникли проблемы с согласованием новых сокращений.

Если же эти проблемы скоро будут решены, это необязательно будет означать существенный рост цен на нефть. С одной стороны, спрос со стороны западных стран оказался не таким сильным, как ожидалось. С другой стороны, неожиданно сильным оказался рост предложения нефти от стран вне блока ОПЕК, среди которых больше всего упоминают США, Бразилию и Гайану.

На долговых рынках стоимость казначейских облигаций США изменилась за неделю незначительно, а вот индекс еврооблигаций развивающихся стран EMBI подрос на 1,1%. Впрочем, это не коснулось украинских еврооблигаций, которые подешевели на незначительные 0,4% до диапазона 25-32 цента за доллар. Неопределенность с последующей американской помощью в Украине пока остается для украинских суверен решающим фактором.

В то же время гривна продолжает потихоньку укрепляться. За прошедшую неделю наличный обменный курс в системно важных банках усилился примерно на 0,3% до 37,2-37,8 грн/долларов. Валютные интервенции НБУ остаются высокими, хотя и снизились на 28% до 520 млн долларов по сравнению с неделей назад.