Ринки бурхливо радіють сповільненню інфляції в США, українська ж досі прискорюється

Тижневий огляд фінансових ринків від голови департаменту групи ICU з корпоративного аналізу Олександра Мартиненка у колонці для РБК-Україна.

Минулий тиждень став рекордним для зростання американських індексів за останні кілька місяців. Американський S&P 500 підстрибнув на 5,9% – найвище з червня, а Nasdaq Composite і взагалі злетів на 8,1% - це найкращий результат з березня. Таких потужних результатів допоміг добитися ринкам один день, четвер. Адже лише в цей день той же S&P 500 зміг додати 5,5%, а Nasdaq Composite – 7,4%.

Таких добових результатів ринки не бачили десятиріччями. Аналогічна ситуація склалася з казначейськими облігаціями США. Так, ринки раділи тому, що американська інфляція сповільнилася в жовтні більше, ніж очікували економісти – не на 0,2 процентних пункти, а на цілих 0,5 - до 7,7%. Інвестори вже тривалий час з нетерпінням очікували такого підбадьорюючого сигналу після місяців падіння фондових індексів.

Цей сигнал знову відроджує надії на пом’якшення політики ФРС і сповільнення росту ставок. А наступного дня святкового настрою ринкам ще додало повідомлення, що китайські регулятори таки вирішили послабити карантинні обмеження. До цього ринкам доводилося радіти тільки чуткам про це.

На цьому святі якось загубилися враження від запаморочливого піке криптовалютної біржі FTX, яке почалося з запевнень "з активами все в порядку" у понеділок і закінчилося (поки що) офіційним банкрутством і допитом її виконавчого директора у п’ятницю.

Поза особливою увагою також залишилися несподівано слабкі успіхи республіканців на проміжних виборах у Конгрес. Втім, брак домінування будь-якої з двох ключових партій у законодавчій владі США традиційно добре сприймався інвесторами через низькі ризики раптових змін у регуляціях.

Минулотижневе ралі запустило дискусію, чи вже завершується багатомісячний ведмежий ринок. Напевно мають рацію ті, хто досі в це не вірить. Сповільнення інфляції ще не набуло сталого тренду, між тим ринок праці залишається перегрітим. ФРС має всі підстави не розділяти поки що радощі інвесторів. До того ж передчасне ринкове піднесення само по собі пом’якшує фінансові умови і допомагає інфляції.

Скоріше за все високопосадовцям центрального банку знову доведеться збивати ринковий оптимізм публічними коментарями. Між тим, перспективи рецесії наступного року вимальовуються все чіткіше, а це вимагатиме погіршення прогнозів корпоративних прибутків, а отже і переоцінки ринкових активів.

В цілому ж, яким би передчасним і невиправданим не виглядало ралі минулого тижня, багато спостерігачів сходяться у цікавій думці: ті інвестори, які його проґавили, ризикують закінчити цей рік із жахливими результатами для своїх портфелів.

Піднесені настрої не пройшли повз і українських євробондів – вони додали у ціні на 10-29% до 20-27 центів на долар, і не тільки за рахунок цін зобов’язань США. Спреди українських єврооблігацій до бенчмарка звузилися на 270-680 б.п.

Український валютний ринок зберігає запас міцності, і готівковий курс гривні залишився неподалік 40 гривень/долар із незначним ослабленням. Міжбанківський ринок все ще зберігає потребу в інтервенціях НБУ, але залишається відносно стабільним.

Тим часом, реалії війни відбиваються на інфляції в Україні: вона прискорилася до 26.6% у річному вимірі в жовтні порівняно із 24.6% у вересні. Ціни на продукти харчування залишалися ключовим чинником прискорення, адже руйнування виробничих ланцюгів призвело до обмеженої пропозиції деяких товарів. На жаль, у найближчій перспективі прискорення інфляції, скоріше за все, триватиме.