За рік США надали 34 пакети допомоги Україні. Зеленський назвав загальну суму

За рік США надали Україні 34 пакети військової допомоги. Їх загальна вартість склала понад 24 мільярди доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента України Володимира Зеленського.

"Протягом цього року США надали 34 пакети військової допомоги на суму понад 24 мільярди доларів. Patriot, Abrams, бронемашини, ATACMS, DPICM, ППО, ракети, артилерійські снаряди, засоби розмінування й інше критично важливе обладнання", - перелічив він.

Президент таккож нагадав, що було ухвалено історичне рішення про надання Україні винищувачів F-16.

"Ми завжди будемо вдячні за всю цю підтримку. Щоб захистити свободу й безпеку не лише в Україні та Європі, але й у Сполучених Штатах, ми маємо і надалі якомога сильніше та рішучіше протидіяти російській агресії", - констатував він.

Лідерство США в коаліції з понад 50 країн, які надають Україні військову допомогу, має, за словами голови держави, вирішальне значення для протидії терору та агресії не лише в Україні, але й в усьому світі.

Новий пакет допомоги від США Україні

Зокрема, Зеленський подякував президенту Джо Байдену, Конгресу й американському народу за оголошений учора пакет військової допомоги в розмірі 250 мільйонів доларів.

"Додаткові ракети та компоненти для протиповітряної оборони, протитанкова зброя, боєприпаси, засоби розмінування й інше обладнання задовольнять найнагальніші потреби України", - перелічив надану допомогу він.

Детальніше про те, що включає новий пакет допомоги Україні від США - у матеріалі РБК-Україна.