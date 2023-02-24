Рік російської агресії забрав життя 141 енергетика ДТЕК, - Тімченко

"За минулий рік росіяни забрали у нас 141-го колегу, друга, товариша. Це найбільша і найболючіша втрата як для компанії, так і для всієї енергетики країни. Пошкоджені об’єкти ми відновимо, зруйновані - відбудуємо, але людей вже не повернемо", - сказав він.

Тімченко зазначив, що серед загиблих є як і ті, хто пішов захищати Україну від загарбників, так і ті, хто продовжив працювати та забезпечувати українців електроенергією.

"Висловлюю найщиріші співчуття рідним та близьким колег, які загинули. Вони назавжди залишаться в наших серцях. Найкращою даниною пам’яті буде продовження їхньої справи. Ми повинні й надалі сміливо нести світло, наближаючи перемогу України", - підсумував він.

Нагадаємо, російська окупаційна армія з 10 жовтня до кінця січня випустила по енергосистемі України близько 700 крилатих ракет і дронів Shahed-136.

Від початку енергетичного терору росія 28 разів атакувала теплоелектростанції ДТЕК.