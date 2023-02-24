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Рік російської агресії забрав життя 141 енергетика ДТЕК, - Тімченко

Фото: Максим Тімченко (прес-служба ДТЕК)
Автор: Сергей Новиков

Від початку повномасштабного вторгнення компанія ДТЕК втратила 141 співробітника, які загинули внаслідок російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка.

"За минулий рік росіяни забрали у нас 141-го колегу, друга, товариша. Це найбільша і найболючіша втрата як для компанії, так і для всієї енергетики країни. Пошкоджені об’єкти ми відновимо, зруйновані - відбудуємо, але людей вже не повернемо", - сказав він.

Тімченко зазначив, що серед загиблих є як і ті, хто пішов захищати Україну від загарбників, так і ті, хто продовжив працювати та забезпечувати українців електроенергією.

"Висловлюю найщиріші співчуття рідним та близьким колег, які загинули. Вони назавжди залишаться в наших серцях. Найкращою даниною пам’яті буде продовження їхньої справи. Ми повинні й надалі сміливо нести світло, наближаючи перемогу України", - підсумував він.

Нагадаємо, російська окупаційна армія з 10 жовтня до кінця січня випустила по енергосистемі України близько 700 крилатих ракет і дронів Shahed-136.

Від початку енергетичного терору росія 28 разів атакувала теплоелектростанції ДТЕК.

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