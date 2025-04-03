За рік в Києві розглянуто документи щодо 82 пам’яток та укладено 230 охоронних договорів, - ДОКС

"Мета департаменту – не просто вберегти пам'ятки від руйнування, а й передати українське культурне надбання наступним поколінням у гідному стані, як символ нашої самобутності та стійкості. Так, у 2024 році Департамент здійснив 519 обстежень, уклав 230 охоронних договорів, розглянув 82 пакети проєктної та науково-проєктної документації щодо робіт на об’єктах культурної спадщини та їхніх територіях", – розповіла директорка Департаменту охорони культурної спадщини Марина Соловйова.

Також, за її словами, у 2024 році департамент видав 109 приписів, склав 17 актів про правопорушення та 17 постанов із накладання фінансових санкцій на суму понад 650 тисяч грн. Підготував інформацію про режимоутворюючі об’єкти та обмеження у використанні 524 земельних ділянок для внесення цих даних до Державного земельного кадастру.

Крім того, департамент поновив розробку програмного модуля "Інформаційна база пам’яток культурної спадщини міста Києва". Цей модуль відкриє доступ до повних і актуальних даних про об’єкти, забезпечить оцифрування їхніх зон і меж за допомогою ArcGIS, а також автоматизує процеси обліку, моніторингу та громадського контролю, йдеться у повідомленні КМДА.

Заступниця мера Києва Віталія Кличка Ганна Старостенко наголосила на комплексному підході до пам’яткоохоронної політики у Києві.

"Столиця активно розробляє додаткові правові механізми для протидії недобросовісним власникам, які руйнують наше спільне надбання. Ми ініціюємо зміни до законодавства, пропонуємо превентивні механізми на місцевому рівні та комплексно підходимо до пам’яткоохоронної політики, посилюючи інституційну спроможність Департаменту охорони культурної спадщини", – зазначила Ганна Старостенко.

Раніше повідомлялося, що в столиці ухвалено міську цільову програму "Охорона та збереження культурної спадщини" на 2025–2027 роки на загальну суму понад 1,1 млрд грн. Її пріоритетом є збереження пам’яток, що постраждали від військових дій або перебувають в аварійному стані.

Також повідомлялося, що за ініціативи мера Києва Віталія Кличка створено робочу групу з розробки механізмів захисту історичних будівель, які не підпадають під дію закону "Про охорону культурної спадщини".