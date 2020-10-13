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В Риге пассажиров без масок будут высаживать из общественного транспорта

Рига, Вторник 13 октября 2020 16:31
В Риге пассажиров без масок будут высаживать из общественного транспорта
Фото: человек в маске (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Со вторника в Риге (Латвия) пассажиров общественного транспорта, которые не пользуются защитными масками, будут высаживать из транспорта. Мэр города Мартиньш Стакис заявил, что нарушители карантина не должны подвергать риску жителей, которые используют маски.

Об этом сообщает Delfi.

По словам Стакиса, большинство пассажиров общественного транспорта все же используют маски. Однако есть и те, кто не делает этого не по незнанию, а из-за своих политических убеждений.

"Время, когда только высказывалось предупреждение, прошло", - сказал Стакис.

Отмечается, что в первые дни после введения требования о ношении масок в общественном транспорте Риги за отсутствие масок пассажиров не высаживали, а делали предупреждение. Существовала вероятность того, что люди тогда могли не знать о новом требовании.

Напомним, в Латвии с 7 октября ввели масочный режим для пассажиров в общественном транспорте.

Кроме того, в Италии увеличили максимальный штраф за нарушение масочного режима в общественных местах до 1000 евро.

Также РБК-Украина писало, что в Израиле хотят увеличить штрафы за нарушение карантина.

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