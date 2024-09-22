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На річці у Житомирі перекинувся човен з людьми, є жертви

Житомир, Неділя 22 вересня 2024 17:26
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На річці у Житомирі перекинувся човен з людьми, є жертви Фото: на річці у Житомирі потонули дві жінки (ілюстративне фото)
Автор: Данило Крамаренко

У Житомирі перекинувся човен із людьми. Внаслідок нещасного випадку потонули дві жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що інцидент стався на річці Тетерів. За попередньою інформацією, одну жінку врятували місцеві жителі, які перебували на березі. Вона госпіталізована до медустанови.

Тіло однієї із загиблих дістали водолази Житомирської обласної комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на воді на відстані близько 250 метрів від берега. Продовжуються пошукові роботи.

Також повідомляється, що інші чотири особи медичної допомоги не потребували.

Нагадаємо, влітку дві дівчинки втопилися на ставку у Берегівському районі Закарпатської області. Трагедія сталася в селі Батрадь, чотири подружки гуляли, одна з них послизнулася та впала у воду. Дві дівчинки пірнули за нею, але лише одна з них змогла виплисти.

РБК-Україна наводила важливі правила поведінки на воді , які допоможуть уникнути нещасних випадків.

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Житомир ДСНС
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