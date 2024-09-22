На річці у Житомирі перекинувся човен з людьми, є жертви

У Житомирі перекинувся човен із людьми. Внаслідок нещасного випадку потонули дві жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що інцидент стався на річці Тетерів. За попередньою інформацією, одну жінку врятували місцеві жителі, які перебували на березі. Вона госпіталізована до медустанови.

Тіло однієї із загиблих дістали водолази Житомирської обласної комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на воді на відстані близько 250 метрів від берега. Продовжуються пошукові роботи.

Також повідомляється, що інші чотири особи медичної допомоги не потребували.