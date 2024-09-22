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На реке в Житомире перевернулась лодка с людьми, есть жертвы

Житомир, Воскресенье 22 сентября 2024 17:26
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На реке в Житомире перевернулась лодка с людьми, есть жертвы Фото: на реке в Житомире утонули две женщины (иллюстративное фото)
Автор: Данила Крамаренко

В Житомире перевернулась лодка с людьми. В результате несчастного случая утонули две женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что инцидент произошел на реке Тетерев. По предварительной информации, одну женщину спасли местные жители, которые находились на берегу. Она госпитализирована в медучреждение.

Тело одной из погибших достали водолазы Житомирской областной коммунальной специализированной аварийно-спасательной службы на воде на расстоянии около 250 метров от берега. Продолжаются поисковые работы.

Также сообщается, что другие четыре человека в медицинской помощи не нуждались.

Напомним, летом две девочки утонили на пруду в Береговском районе Закарпатской области. Трагедия произошла в селе Батрадь, четыре подружки гуляли, одна из них поскользнулась и упала в воду. Две девочки нырнули за ней, но только одна из них смогла выплыть.

РБК-Украина приводило важные правила поведения на воде, которые помогут избежать несчастных случаев.

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Житомир ГСЧС
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