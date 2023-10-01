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В річці Стримба після аварії різко зросла концентрація нафтопродуктів

Неділя 01 жовтня 2023 13:14
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В річці Стримба після аварії різко зросла концентрація нафтопродуктів Фото: в річці Стримба після аварії концентрація нафтопродуктів у 26 разів перевищує норму (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

Концентрація нафтопродуктів у річці Стримба у майже 26 разів перевищує гігієнічні нормативи після пориву на нафтопроводі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebok-сторінку Дністровського басейнового управління водних ресурсів.

Пробу води з річки Стриба дослідили у лабораторії моніторингу вод Західного регіону Дністровського БУВР.

"Встановлено, що концентрація нафтопродуктів у пробі води дорівнює 7,7 мг/дм³, що у 25,7 раза вище від гігієнічних нормативів якості водних обʼєктів для задоволення питних, господарсько-побутових потреб населення та у 154 рази перевищує гранично прийнятні концентрації для води рибогосподарських водойм", - пише пресслужба.

Пожежа на нафтопроводі

30 вересня близько о 17:00 стався порив нафтопроводу поблизу села Стрибма. Внаслідок цього розлились нафтопродукти вздовж потічка на площі 100 квадратних метрів. Пізніше трапилась пожежа й вогонь перекинувся на приватний будинок.

В результаті інциденту постраждали дев'ятеро людей. Частина з них перебувала у критичному стані в лікарні.

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