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У річницю вторгнення РФ в Україну в Кремлі покажуть балет "Лебедине озеро"

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Росія, П'ятниця 10 лютого 2023 17:36
У річницю вторгнення РФ в Україну в Кремлі покажуть балет "Лебедине озеро" Фото: балет "Лебедине озеро" (скрін з відео)
Автор: Тетяна Степанова

У Кремлі 24 лютого в річницю вторгнення Росії в Україну покажуть балет Петра Чайковського "Лебедине озеро".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кремлівського палацу.

Як повідомляють російські ЗМІ, прес-секретар Кремлівського палацу Костянтин Ярошевський стверджує, що дата концерту - це просто збіг, і вистава планувалася давно. Також він запевняє, що телетрансляція балету цього дня не запланована.

"Ні, таких планів немає. Розумію, на що ви натякаєте, але це взагалі ніяк не пов'язано", - сказав Ярошевський.

Зазначимо, балет "Лебедине озеро" став символом розпаду СРСР. 19 серпня 1991 року по телебаченню показували лише трансляцію спектаклю замість запланованих передач, поки в Москві тривав путч.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Москві напередодні річниці вторгнення в Україну планують провести мітинг-концерт. На ньому виступить російський диктатор Володимир Путін.

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