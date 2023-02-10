У річницю вторгнення РФ в Україну в Кремлі покажуть балет "Лебедине озеро"
У Кремлі 24 лютого в річницю вторгнення Росії в Україну покажуть балет Петра Чайковського "Лебедине озеро".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кремлівського палацу.
Як повідомляють російські ЗМІ, прес-секретар Кремлівського палацу Костянтин Ярошевський стверджує, що дата концерту - це просто збіг, і вистава планувалася давно. Також він запевняє, що телетрансляція балету цього дня не запланована.
"Ні, таких планів немає. Розумію, на що ви натякаєте, але це взагалі ніяк не пов'язано", - сказав Ярошевський.
Зазначимо, балет "Лебедине озеро" став символом розпаду СРСР. 19 серпня 1991 року по телебаченню показували лише трансляцію спектаклю замість запланованих передач, поки в Москві тривав путч.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Москві напередодні річниці вторгнення в Україну планують провести мітинг-концерт. На ньому виступить російський диктатор Володимир Путін.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.