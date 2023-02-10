В годовщину вторжения РФ в Украину в Кремле покажут балет "Лебединое озеро"

В Кремле 24 февраля в годовщину вторжения России в Украину покажут балет Петра Чайковского "Лебединое озеро".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кремлевского дворца.

Как сообщают российские СМИ, пресс-секретарь Кремлевского дворца Константин Ярошевский утверждает, что дата концерта - это просто совпадение, и спектакль планировался давно. Также он уверяет, что телетрансляция балета в этот день не запланирована.

"Нет, таких планов нет. Понимаю, на что вы намекаете, но это вообще никак не связано", - сказал Ярошевский.

Отметим, что балет "Лебединое озеро" стал символом распада СССР. 19 августа 1991 года по телевидению показывали только трансляцию спектакля вместо запланированных передач, пока в Москве продолжался путч.