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В годовщину вторжения РФ в Украину в Кремле покажут балет "Лебединое озеро"

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Россия, Пятница 10 февраля 2023 17:36
В годовщину вторжения РФ в Украину в Кремле покажут балет "Лебединое озеро" Фото: балет "Лебединое озеро" (скрин с видео)
Автор: Татьяна Степанова

В Кремле 24 февраля в годовщину вторжения России в Украину покажут балет Петра Чайковского "Лебединое озеро".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кремлевского дворца.

Как сообщают российские СМИ, пресс-секретарь Кремлевского дворца Константин Ярошевский утверждает, что дата концерта - это просто совпадение, и спектакль планировался давно. Также он уверяет, что телетрансляция балета в этот день не запланирована.

"Нет, таких планов нет. Понимаю, на что вы намекаете, но это вообще никак не связано", - сказал Ярошевский.

Отметим, что балет "Лебединое озеро" стал символом распада СССР. 19 августа 1991 года по телевидению показывали только трансляцию спектакля вместо запланированных передач, пока в Москве продолжался путч.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Москве в канун годовщины вторжения в Украину планируют провести митинг-концерт. На нем выступит российский диктатор Владимир Путин.

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