Фото: у Rheinmetall відреагували на погрози РФ вдарити по їхньому заводу в Україні (Getty Images)

Виробництво зброї концерну Rheinmetall в Україні добре захищене, а погрози з боку Кремля лунають не вперше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Як повідомляє видання, у Rheinmetall заявили, що це не перша подібна погроза з боку Кремля і що їхні потужності в Україні добре захищені. Нагадаємо, влітку цього року керівництво Rheinmetall заявило про плани відкрити в Україні чотири військові заводи. Очікується, що реалізація проєкту почнеться в короткостроковій перспективі, а виробництво боєприпасів - протягом 24 місяців.