"Перші прототипи військового рівня мають з’явитися відносно скоро, можливо, через 15-18 місяців", - заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер.

За його словами, Rheinmetall наразі активно інвестує в цей напрямок. Зокрема, компанія працює над створенням верхньої частини тулуба такого робота.

Він також зазначив, що для забезпечення функціональності таких систем необхідний високий рівень розвитку штучного інтелекту, щоб наділити роботів достатніми когнітивними здібностями для спілкування та взаємодії з людьми.

Паппергер не уточнив, які саме військові завдання міг би виконувати такий прототип робота від Rheinmetall. Його припущення про те, що перші прототипи, ймовірно, будуть представлені не раніше 2028 року, свідчить про те, що ці роботи навряд чи будуть готові до реального бойового застосування до 2030-х років.

Наразі розробкою людиноподібних роботів займаються різні технологічні компанії, особливо значний прогрес було досягнуто за останні два роки.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, в Україні у рамках оборонного кластеру Brave1 оголосили грантовий конкурс на розробку роботів-гуманоїдів для Сил оборони. Бойові роботи повинні мінімізувати ризики для українських військових під час виконання бойових завдань та ротації на передовій.