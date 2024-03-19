Rheinmetall побудує в Румунії завод із виробництва пороху для боєприпасів

У Румунії побудують сучасний завод з виробництва пороху для боєприпасів, партнером якого також буде Європейський союз.

Про це заявив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24 .

За його словами, наступного понеділка або вівторка Європейська комісія зробить заяву, оскільки Румунія має спільний проєкт із виробництва сучасного заводу для виробництва пороху.

Інвестиції в розмірі майже 400 мільйонів євро, і до цих інвестицій також належить Європейська комісія з її внеском у 47 млн євро.

"Наразі в стадії реалізації перебуває кілька контрактів", - сказав прем'єр-міністр.

Міністр економіки Румунії Раду Опря повідомив, що незабаром країна разом із німецькою компанією Rheinmetall вироблятиме найефективніший порох для боєприпасів у світі.

Розширення діяльності компанії Rheinmetall

Нещодавно повідомлялося, що німецький виробник зброї Rheinmetall очікує на рекордні продажі та збільшення прибутковості цього року, оскільки війна в Україні призводить до збільшення витрат на оборону в блоці НАТО, і ця тенденція підтримуватиме компанію довгі роки.

Також гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер сказав, що концерн планує побудувати в Україні щонайменше чотири заводи, на яких виготовлятимуть зброю.