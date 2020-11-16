РГК запустила новую мультифункциональную онлайн платформу 104.ua

Газовый вентиль (104.ua)

Региональная газовая компания запустила новую платформу 104.uа, которая открывает для клиентов онлайн сервисы и возможности расчетов за газ с различными газовыми компаниями, независимо от географии их размещения. Эти решения доступны с любого девайса и особенно актуальны в условиях пандемии.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Разработанная РГК новая платформа 104.ua предоставляет клиентам универсальные решения, которая делают простыми и удобными расчеты клиентов как за газ, так и его доставку. Расширены возможности Личного кабинета на 104.ua – теперь есть возможность с одного аккаунта управлять лицевыми счетами в разных газовых компаниях, будь то поставщики газа или операторы ГРМ, независимо от их места расположения. Пользователь может присоединить к одному аккаунту до 25 лицевых счетов", - говорится в сообщении.

Интерфейс Личного кабинета на 104.ua адаптирован под все виды девайсов (компьютер, планшет или смартфон), а также операционные системы Android и iOS.

"Такая мультифункциональность дает клиентам 104.ua возможность решать текущие газовые вопросы для квартир или домов в любой части Украины. Во время пандемии это позволяет помочь, например, родителям и родственникам в других регионах – достаточно подключить их лицевой счет к своему аккаунту. В этом социальная функция нашего проекта", - говорит Марина Моисеева, руководитель проекта "Платформа 104.ua".

В пресс-службе отметили, что дополнением этой функции стала автоматическая передача показаний счетчика. Для этого потребителю газа достаточно подключить к своему счетчику модем 104.ua SMART и внести данные о лицевом счете в свой аккаунт. Система позволяет автоматизировать учет любого клиента и освободить его от необходимости ежемесячно передавать показания счетчиков в газовую компанию.

На новой платформе 104.ua также реализована функция оплаты в "один клик" по счетам за газ и за его доставку. В таком случае расчет по двум счетам проводится одним платежом и позволяет клиентам экономить на комиссии.

"Оплату в один клик особенно оценят наши клиенты с газовой плитой – ведь у них порой платежи за газ и его доставку сопоставимы с комиссией банка за проведение такого платежа", - отметила Марина Моисеева.

Для 3,2 млн пользователей Личных кабинетов 104.ua, которые зарегистрировались на прежней платформе, новые расширенные возможности стали доступны автоматически. Новые клиенты могут выбирать удобный для них способ регистрации аккаунта на 104.ua - по номеру телефона или е-mail.

Также в компании напомнили, что в октябре 2020 года РГК объединила в Единый сервис 104.UA все онлайн и мобильные сервисы для потребителей газа, а также сеть из 120 клиентских просторов и Всеукраинский контакт центр.