РГК запустила нову багатофункціональну онлайн платформу 104.ua

Газовий вентиль (104.ua)

Регіональна газова компанія запустила нову платформу 104.uа, яка відкриває для клієнтів онлайн сервіси і можливості розрахунків за газ з різними газовими компаніями, незалежно від географії їх розміщення. Ці рішення доступні з будь-якого девайса і особливо актуальні в умовах пандемії.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Розроблена РГК нова платформа 104.ua надає клієнтам універсальні рішення, що роблять простими і зручними розрахунки клієнтів як за газ, так і його доставку. Розширені можливості Особистого кабінету на 104.ua – тепер є можливість з одного аккаунта управляти особовими рахунками в різних газових компаніях, будь то постачальники газу або оператори ГРМ, незалежно від їх місця розташування. Користувач може приєднати до одного запису до 25 особових рахунків", - йдеться в повідомленні.

Інтерфейс Особистого кабінету на 104.ua адаптований під всі види девайсів (комп'ютер, планшет або смартфон), а також операційні системи Android і iOS.

"Така мультифункціональність дає клієнтам 104.ua можливість вирішувати поточні газові питання для квартир або будинків у будь-якій частині України. Під час пандемії це дозволяє допомогти, наприклад, батькам і родичам в інших регіонах – досить підключити їх особовий рахунок до свого аккаунту. У цьому соціальна функція нашого проекту", - говорить Марина Моїсеєва, керівник проекту "Платформа 104.ua".

У прес-службі зазначили, що доповненням цієї функції стала автоматична передача показань лічильника. Для цього споживачеві газу досить підключити до свого лічильника модем 104.ua SMART і внести дані про особовий рахунок у свій акаунт. Система дозволяє автоматизувати облік будь-якого клієнта і звільнити його від необхідності щомісячно передавати показники лічильників у газову компанію.

На новій платформі 104.ua також реалізована функція оплати "один клік" по рахунках за газ і його доставку. В такому випадку розрахунок за двома рахунками проводиться одним платежем і дозволяє клієнтам економити на комісії.

"Оплату в один клік особливо оцінять наші клієнти з газовою плитою – адже у них деколи платежі за газ і його доставку співставлені з комісією банку за проведення такого платежу", - зазначила Марина Моїсеєва.

Для 3,2 млн користувачів Особистих кабінетів 104.ua, які зареєструвалися на старій платформі, нові розширені можливості стали доступні автоматично. Нові клієнти можуть обирати зручний для них спосіб реєстрації аккаунта на 104.ua - за номером телефону або е-mail.

Також у компанії нагадали, що в жовтні 2020 року РГК об'єднала в Єдиний сервіс 104.ua всі онлайн і мобільні сервіси для споживачів газу, а також мережу з 120 клієнтських просторів і Всеукраїнський контакт центр.