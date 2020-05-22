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РГК: задолженность перед Оператором ГТС будет погашена до начала отопительного сезона

Новости » Энергетика     22.05.2020 - 17:11
РГК: задолженность перед Оператором ГТС будет погашена до начала отопительного сезона
Фото: газовая труба (УНИАН)

Долг газораспределительных компаний за услуги балансировки составляет 420 млн гривен

Выравнивание тарифов на распределение с 1 июля до экономически обоснованного уровня позволит урегулировать проблему долгов перед Оператором ГТС. На 1 мая задолженность газораспределительных компаний под брендом РГК за услуги балансировки составляет 420 млн гривен.

Об этом заявил директор РГК Олег Никоноров в интервью международному агентству ICIS.

"Оператору ГТС направлены графики погашения задолженности за предоставленные услуги балансировки в первой половине января 2020", - сказал Никоноров.

Как известно, НКРЭКУ утвердила на 2020 год двухэтапную модель выравнивания тарифов на распределение газа. Его заниженный уровень на первое полугодие позволил смягчить финансовую нагрузку на домохозяйства в зимние месяцы. Однако его уровень покрывал не более 70% себестоимости услуг по распределению газа. По данным РГК, это привело к убыткам газораспределительных компаний, которые за январь-апрель 2020 года составили 1,2 млрд гривен.

Второй этап действующей модели – выравнивание тарифа до экономически обоснованного уровня начнет действовать с 1 июля 2020 года. По словам Олега Никонорова, это позволит профинансировать текущую деятельность операторов ГРМ, рассчитаться по задолженности перед Оператором ГТС и вывести компании до уровня безубыточности.

Автор: Мария Тарарыева

Теги Новости Украины долгРГК
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