ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

РГК: заборгованість перед Оператором ГТС буде погашена до початку опалювального сезону

Новини » Енергетика     22.05.2020 - 17:11
РГК: заборгованість перед Оператором ГТС буде погашена до початку опалювального сезону
Фото: газова труба (УНІАН)

Борг газорозподільних компаній за послуги балансування становить 420 млн гривень

Вирівнювання тарифів на розподіл з 1 липня до економічно обґрунтованого рівня дозволить врегулювати проблему боргів перед Оператором ГТС. На 1 травня заборгованість газорозподільних компаній під брендом РГК за послуги балансування становить 420 млн гривень.

Про це заявив директор РГК Олег Никоноров в інтерв'ю міжнародному агентству ICIS.

"Оператору ГТС спрямовані графіки погашення заборгованості за надані послуги балансування в першій половині січня 2020", - сказав Никоноров.

Як відомо, НКРЕКП затвердила на 2020 рік двохетапну модель вирівнювання тарифів на розподіл газу. Його занижений рівень на перше півріччя дозволив пом'якшити фінансове навантаження на домогосподарства в зимові місяці. Однак його рівень покривав не більше 70% собівартості послуг з розподілу газу. За даними РГК, це призвело до збитків газорозподільних компаній, які за січень-квітень 2020 року склали 1,2 млрд гривень.

Другий етап діючої моделі – вирівнювання тарифу до економічно обґрунтованого рівня почне діяти з 1 липня 2020 року. За словами Олега Ніконорова, це дозволить профінансувати поточну діяльність операторів ГРМ, розрахуватися по заборгованості перед Оператором ГТС і вивести компанії до рівня беззбитковості.

Автор: Мария Тарарыева

Теги Новини України долгРГК
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся