РГК ввела автоматическую регистрацию в онлайн сервисе 104.ua

Иллюстративное фото (vl.104.ua)

Региональная газовая компания ввела идентификацию клинетов по номеру мобильного телефона

Региональная газовая компания ввела автоматическую експресс-регистрацию в едином онлайн сервисе 104.ua для потребителей газа, которые пользуются смартфонами. Это дает возможность миллионам украинцев, которые каждый месяц звонят в Контакт центр, автоматически получить доступ к онлайн-сервису 104.ua. Об этом сообщает пресс-служжба РГК.

"Понимая ограничения, с которыми столкнулись потребители природного газа по всей Украине, Региональная газовая компания ввела идентификацию клинетов по номеру мобильного телефона. Это упростило процесс регистрации на сайте 104.ua для клиентов Контакт центра", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что теперь все желающие потребители, которые позвонят со смртфона в РГК Контакт центр, будут иметь возможность автоматически создать Личный кабинет на сайте 104.ua, о чем клиент получит СМС-сообщение. Чтобы воспользоваться кабинетом, ему достаточно будет перейти по ссылке и ввести логин и пароль, которые придут в сообщении.

"Каратнин ограничивает передвижение наших сограждан, что увеличивает запрос на бесконтактные сервисы. Поэтому мы экстренно, всего за несколько дней разработали експресс-регистрацию, максимально упростив доступ потребителей природного газа к онлайн сервисам газовых компаний в это непростое время", - говорит директор РГК Контакт центр Андрей Коноз.

По словам пресс-службы, упрощенная процедура регистрации позволит разгрузить Контакт центр в пиковые периоды. "Потому как доступ в сервисам 104.ua поможет клиентам осуществлять все необходимые операции онлайн. Например, гарантированно передать показания счетчиков, безопасно платить за газ и его доставку, первыми загружать квитанции на оплату услуг, получать данные о потреблении газа в энергетических единицах и мное другое. Сейчас единым сервисом для потребителей природного газа 104.ua по всей Украине пользуется около 2,7 млн домохозяйств", - говорится в сообщении.