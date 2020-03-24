РГК ввела автоматичну реєстрацію в онлайн сервісі 104.ua

Ілюстративне фото (vl.104.ua)

Регіональна газова компанія ввела ідентифікацію клінетов за номером мобільного телефону

Регіональна газова компанія ввела автоматичну експрес-реєстрацію в єдиному онлайн сервісі 104.ua для споживачів газу, які користуються смартфонами. Це дає можливість мільйонам українців, які кожен місяць дзвонять в Контакт-центр, автоматично отримати доступ до онлайн-сервісу 104.ua. Про це повідомляє прес-служжба РГК.

"Розуміючи обмеження, з якими зіткнулися споживачі природного газу по всій Україні, Регіональна газова компанія ввела ідентифікацію клінетов за номером мобільного телефону. Це спростило процес реєстрації на сайті 104.ua для клієнтів Контакт центру", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що тепер всі бажаючі споживачі, які зателефонують з смртфона в РГК Контакт-центр, матимуть можливість автоматично створити Особистий кабінет на сайті 104.ua про що клієнт отримає СМС-повідомлення. Щоб скористатися кабінетом, йому достатньо перейти по посиланню і ввести логін і пароль, які прийдуть в повідомленні.

"Каратнин обмежує пересування наших співгромадян, що збільшує запит на безконтактні сервіси. Тому ми екстрено, всього за кілька днів розробили експрес-реєстрацію, максимально спростивши доступ споживачів природного газу до онлайн сервісів газових компаній в цей непростий час", - говорить директор РГК Контакт центр Андрій Коноз.

За словами прес-служби, спрощена процедура реєстрації дозволить розвантажити Контакт центр у пікові періоди. "Бо як доступ до сервісів 104.ua допоможе клієнтам здійснювати всі необхідні операції онлайн. Наприклад, гарантовано передати показання лічильників, безпечно платити за газ і його доставку, першими завантажувати квитанції на оплату послуг, отримувати дані про споживання газу в енергетичних одиницях і багато іншого. Зараз єдиним сервісом для споживачів природного газу 104.ua по всій Україні користується близько 2,7 млн домогосподарств", - йдеться в повідомленні.