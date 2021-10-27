РГК вошла в консорциум Ready4H2 – водородный проект европейских операторов ГРМ

В компании отметили, что главная задача консорциума Ready4H2 – представить в феврале 2022 года проект водородной стратегии для газораспределения Европы. Документ учтет предложения, основанные на технической экспертизе и опыте обращения с водородом операторов ГРМ, вошедших в Ready4H2.

"Масштабы и динамика исследований, а также научное сопровождение водородного проекта РГК заинтересовали европейских коллег. Ведь подготовка сетей к работе с газоводородными смесями имеет множество технических нюансов. Профессиональное сотрудничество и обмен опытом ускорит движение в этом направлении", – сказал Олег Никоноров, директор РГК.

Как сообщили в РГК, деятельность консорциума Ready4H2 имеет три составляющие:

консолидация данных и анализ ситуации с развитием водородной энергетики в странах, представители которых являются участниками проекта;

изучение экономических и технических перспектив подготовки сетей к работе с водородом;

подготовка проекта водородной стратегии для газовой инфраструктуры Европы – создание дорожной карты для поэтапного перевода газовых сетей на распределение водорода.

"РГК является одной из крупнейших участниц Ready4H2 как по протяженности газораспределительных сетей, так и по количеству клиентов и объему распределения газа. Уникальными для этого объединения являются созданные год назад именно для программы водородных исследований спецполигоны РГК и научный консорциум", - говорится в сообщении.

Напомним, что водородный проект РГК - программа подготовки газораспределительных систем к доставке потребителям водорода и других "зеленых" синтетических газов. Проект действует с 2020 года, когда было создано пять спецполигонов РГК для водородных испытаний газовых сетей и оборудования. Научные партнеры проекта - восемь научных учреждений, в том числе НАН Украины - объединены в консорциум и, согласно специализации, принимают участие в исследованиях и тестах в рамках проекта.

Кроме РГК, в проекте Ready4H2 участвуют операторы ГРМ из Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Португалии, Словакии, Испании и Швеции.