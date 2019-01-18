РГК вдвое увеличила количество инновационных Центров обслуживания клиентов

Иллюстративное фото (УНИАН)

В 2018 году Центры обслуживания клиентов под брендом РГК обработали более 7 млн обращений потребителей газа

В 2018 году РГК открыла 31 новый ЦОК, доведя их общее число до 62. Теперь инновационные Центры обслуживания клиентов работают в крупных городах и районных центрах всех 16 областей, где представлена группа компаний РГК. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Расположение ЦОКов обеспечило удобный доступ к современным услугам и стандартам обслуживания для более чем 50% клиентов группы компаний РГК.

"Сейчас стартовал следующий этап – для того, чтобы качественный сервис и новые технологии стали доступны всем клиентам группы компаний РГК, в 2019 году к открытию готовятся еще около 50 Центров обслуживания в небольших городах и удаленных районах. Это является важной частью стратегии развития РГК, которая сфокусирована на создании удобных и качественных сервисов для клиентов", - говорится в сообщении.

В 2018 году Центры обслуживания клиентов под брендом РГК обработали более 7 млн обращений потребителей газа. "Новаторский формат Центров обеспечивает комфортное обслуживание такого потока клиентов – благодаря оптимальному сочетанию зон консультаций и мест для самостоятельной работы с цифровыми инструментами, а также пространств для ожидания, расчитанных также для и клиентов с детьми и людей с особыми потребностями", - сообщили в пресс-службе.

Новый подход к зонированию помещений и инновационные сервисы позволяет посетителям ЦОК быстро и комфортно оформить документы для подключения газа, поверки и установки счетчиков, получить квалифицированные консультации по другим газовым вопросам.

"Для самостоятельной работы клиентов с онлайн-продуктами РГК в Центрах есть планшеты, ноутбуки и терминалы с touch screen мониторами, а также платежные терминалы. В тоже время посетители ЦОК могут пользоваться онлайн-сервисами на своих смартфонах и планшетах, воспользовавшись WI-FI доступом. Во всех 62 Центрах, которые работают под брендом РГК, внедрена новая система Стандартов обслуживания клиентов. Этот регламент позволяет максимально задействовать квалификацию сотрудников Центра в интересах клиентов, при этом свести к минимуму возникновение конфликтных ситуаций", - говорится в сообщении.

"Центры делают общение с газовыми компаниями не только эффективным, но и удобным и быстрым. Цивилизованный сервис становится доступным все большему кругу клиентов по мере расширения сети наших ЦОК. В наших планах довести их количество до 110 уже в этом году", - сказал Андрей Коноз, директор компании "РГК Контакт-центр", которая занимается развитием сервисов для потребителей газа.