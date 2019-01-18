РГК вдвічі збільшила кількість інноваційних Центрів обслуговування клієнтів

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У 2018 році Центри обслуговування клієнтів під брендом РГК обробили понад 7 млн звернень споживачів газу

В 2018 році РГК відкрила 31 новий ЦОК, довівши їх загальну кількість до 62. Тепер інноваційні Центри обслуговування клієнтів працюють у великих містах та районних центрах всіх 16 областей, де представлена група компаній РГК. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Розташування ЦОКів забезпечило зручний доступ до сучасних послуг і стандартів обслуговування для більш ніж 50% клієнтів групи компаній РГК.

"Зараз стартував наступний етап – для того, щоб якісний сервіс і нові технології стали доступні всім клієнтам групи компаній РГК, в 2019 році до відкриття готуються ще близько 50 Центрів обслуговування в невеликих містах і віддалених районах. Це є важливою частиною стратегії розвитку РГК, яка сфокусована на створенні зручних і якісних сервісів для клієнтів", - йдеться в повідомленні.

В 2018 році Центри обслуговування клієнтів під брендом РГК обробили понад 7 млн звернень споживачів газу. "Новаторський формат Центрів забезпечує комфортне обслуговування такого потоку клієнтів – завдяки оптимальному поєднанню зон консультацій і місць для самостійної роботи з цифровими інструментами, а також просторів для очікування, розрахованих також для клієнтів з дітьми та людей з особливими потребами", - повідомили в прес-службі.

Новий підхід до зонування приміщень та інноваційні сервіси дозволяє відвідувачам ЦОК швидко і комфортно оформити документи для підключення газу, повірки та встановлення лічильників, отримати кваліфіковані консультації з інших газових питань.

"Для самостійної роботи клієнтів з онлайн-продуктами РГК в Центрах є планшети, ноутбуки і термінали з touch screen моніторами, а також платіжні термінали. У теж час відвідувачі ЦОК можуть користуватися онлайн-сервісами на своїх смартфонах і планшетах, скориставшись WI-FI доступом. У всіх 62 Центрах, які працюють під брендом РГК, впроваджена нова система Стандартів обслуговування клієнтів. Цей регламент дозволяє максимально задіяти кваліфікацію співробітників Центру в інтересах клієнтів, при цьому звести до мінімуму виникнення конфліктних ситуацій", - йдеться в повідомленні.

"Центри роблять спілкування з газовими компаніями не тільки ефективним, але й зручним і швидким. Цивілізований сервіс стає доступними все більшому колу клієнтів по мірі розширення мережі наших ЦОК. У наших планах довести їх кількість до 110 вже в цьому році" - сказав Андрій Коноз, директор компанії "РГК Контакт-центр", яка займається розвитком сервісів для споживачів газу.