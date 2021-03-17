РГК: в Украине до 30% газа можно заместить водородом

В Украине началась подготовка к тестированию газоводородной смеси для отопления двух отдельных населенных пунктов. Жители двух сел на 50-100 домов начнут пользоваться газоводородной смесью газа уже через два года.

В начале эксперимента потребители будут получать смесь природного газа с 10% водорода. Со временем количество нового энергоносителя будет доведено до 20%.

"Практический эксперимент с использованием газоводородной смеси начнется в 2023 году и продлится до 2025 года. За это время будут изучены дополнительные особенности использования водорода в условиях обычных домохозяйств. Перед началом тестов, для достижения соответствующего уровня безопасности, локальная сеть будет специально подготовлена, а дома оборудованы сенсорами и сигнализаторами. Предварительные результаты водородного проекта РГК, который длится с августа 2020 году на пяти полигонах, подтверждают, что 30% концентрация водорода в газовой смеси является безопасной для моделей сетей, которые максимально приближены к существующим в Украине", - говорится в сообщении.

Ожидается, что на первом этапе эксперимента не нужно будет менять газовое оборудование в домах потребителей. Однако при увеличении концентрации водорода в природном газе, возможно, придется менять горелки в некоторых газовых приборах.

В пресс-службе отметили, что сейчас в рамках водородного проекта РГК продолжаются динамические эксперименты, когда газоводородная смесь в разных пропорциях тестируется на бытовых газовых приборах и счетчиках газа, но на полигонах без потребителей и в закрытых сетях. Они продлятся до середины 2022 года, чтобы предусмотреть все возможные риски.

"Мы создаем проект, подобный HyDeploy в Великобритании, к которому привлечено около 10 000 потребителей. Этот проект работает в тестовом режиме, но уже вышел за пределы эксперимента. Это уже часть газораспределительной сети с водородом", - говорит директор департамента стратегического планирования РГК Станислав Казда.

Напомним, что Региональная газовая компания в 2020 году начала серию экспериментов, чтобы изучить поведение водорода и водородных смесей в разной концентрации в условиях украинских газопроводов.

"Украина декларирует курс на присоединение к Green Deal, и готовится взять обязательства по сокращению выбросов углекислого газа к 2050 году", - говорится в сообщении.