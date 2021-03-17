РГК: в Україні до 30% газу можна замістити воднем

В Україні почалася підготовка до тестування газоводневої суміші для опалення двох окремих населених пунктів. Мешканці двох сіл на 50-100 будинків почнуть користуватися газоводневою сумішшю газу вже через два роки.

На початку експерименту споживачі будуть отримувати суміш природного газу з 10% водню. З часом кількість нового енергоносія буде доведено до 20%.

"Практичний експеримент з використанням газоводневої суміші почнеться в 2023 році і триватиме до 2025 року. За цей час будуть вивчені додаткові особливості використання водню в умовах звичайних домогосподарств. Перед початком тестів, для досягнення відповідного рівня безпеки, локальна мережа буде спеціально підготовлена, а будинки обладнані сенсорами і сигналізаторами. Попередні результати водневого проекту РГК, який триває з серпня 2020 року на п'яти полігонах, підтверджують, що 30% концентрація водню в газовій суміші є безпечною для моделей мереж, які максимально наближені до існуючих в Україні", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що на першому етапі експерименту не потрібно буде міняти газове обладнання в будинках споживачів. Проте при збільшенні концентрації водню в природному газі, можливо, доведеться міняти пальника в деяких газових приладах.

У прес-службі зазначили, що зараз в рамках водневого проекту РГК тривають динамічні експерименти, коли газоводнева суміш в різних пропорціях тестується на побутових газових приладах та лічильники газу, але на полігонах без споживачів і закритих мережах. Вони триватимуть до середини 2022 року, щоб передбачити всі можливі ризики.

"Ми створюємо проект, подібний HyDeploy у Великобританії, до якого залучено близько 10 000 споживачів. Цей проект працює в тестовому режимі, але вже вийшов за межі експерименту. Це вже частина газорозподільної мережі з воднем", - говорить директор департаменту стратегічного планування РГК Станіслав Казда.

Нагадаємо, що Регіональна газова компанія в 2020 році розпочала серію експериментів, щоб вивчити поведінку водню і водневих сумішей різної концентрації в умовах українських газопроводів.

"Україна декларує курс на приєднання до Green Deal, і готується взяти зобов'язання щодо скорочення викидів вуглекислого газу до 2050 року", - йдеться в повідомленні.