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РГК стала дистрибьютором международных производителей газового оборудования

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Украина, Среда 09 февраля 2022 12:00
РГК стала дистрибьютором международных производителей газового оборудования Фото: газовый вентиль (УНИАН)
Автор: Мария Тарарыева

Региональная газовая компания создала центр дистрибуции с поставщиками газового оборудования мирового уровня и уже заключила договора с девятью ведущими брендами. РГК будет представлять в Украине интересы таких компаний как Pietro Fiorentini, Cavagna Group, Emerson Process Management, Esders, FIV и т.д.

Об этом сообщает пресс-служба РГК.

"Региональная газовая компания создала и развивает глобальную систему международного партнерства с ведущими производителями газового оборудования. В прошлом году компания втрое нарастила товарооборот с международными партнерами", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в начале 2022 года Региональная газовая компания подписала соглашения с девятью международными компаниями. В дистрибьюторский портфель РГК входят продукция и услуги таких компаний как Pietro Fiorentini, Cavagna Group, Mesura Metering, Emerson Process Management, NTG Plastik, Esders, FIV, Michał Kamieniecki Kamitech-Serwis, Axel Semrau. Продукция и решения международных партнеров РГК доступны клиентам компании в комплексе с газовым оборудованием производства RGC Production на рынках Украины, Европы, Ближнего Востока и Азии.

"Региональная газовая компания готова предоставить клиентам в Украине также услуги инжиниринга, в которые входит весь комплекс работ: от разработки проекта до его реализации, включая объекты интеллектуальной собственности. Чтобы получить консультацию, достаточно заполнить форму обратной связи на сайте", - говорится в сообщении.

Также в компании подчеркнули, что эксклюзивные условия сотрудничества РГК с мировыми технологическими лидерами обеспечивают лучшие возможности для поставки в Украину и сервиса современного оборудования, ориентированного на запросы клиентов.

"Центр дистрибуции РГК позволит украинским клиентам иметь надежное и эффективное оборудование, приборы, комплектующие, материалы и инжиниринговые услуги от технологических лидеров газовой отрасли из Европы, Северной Америки и Азии, – говорит Алексей Тютюнник, операционный директор РГК. – Региональная газовая компания реализует также собственные проекты, используя газовое оборудование и решения мировых производителей. В частности, проекты в сфере редизайна газораспределительных сетей и чистых видов энергии".

В РГК приводят пример, что в августе 2021 года прошли успешные испытания 20%-ной газоводородной смесью шкафных газорегуляторных пунктов производства RGC Production, оборудованных регуляторами Pietro Fiorentini. Продукция компаний Cavagna Group, Emerson Process Management, FIV активно используется газораспределительными компаниями, работающими под брендом РГК, в проектах редизайна и подготовки сетей для работы с новыми видами энергии.

"Системные решения для хроматографии, масс-спектрометрии и одорации Axel Semrau и газоаналитические системы ESDERS будут интересны производителям биометана. Первые предприятия будут подключены к распределительным сетям осенью этого года. В целом РГК уже получил 16 заявок на присоединение от компаний в пяти областях Украины", - говорится в сообщении.

Специалисты РГК проходят регулярное обучение и стажировку на заводах производителей, имеют соответствующие сертификаты, а условия гарантийного и постгарантийного сервиса поддерживаются производителями.

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