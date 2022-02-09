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РГК стала дистриб'ютором міжнародних виробників газового обладнання

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Україна, Середа 09 лютого 2022 12:00
РГК стала дистриб'ютором міжнародних виробників газового обладнання Фото: газовий вентиль (УНІАН)
Автор: Марія Тарариєва

Регіональна газова компанія створила центр дистрибуції з постачальниками газового обладнання світового рівня і вже уклала договори з дев'ятьма провідними брендами. РГК представлятиме в Україні інтереси таких компаній як Pietro Fiorentini, Cavagna Group, Emerson Process Management, Esders, FIV і т. д.

Про це повідомляє прес-служба РГК.

"Регіональна газова компанія створила і розвиває глобальну систему міжнародного партнерства з провідними виробниками газового обладнання. Минулого року компанія втричі наростила товарообіг з міжнародними партнерами", - йдеться в повідомленні.

У компанії відзначили, що на початку 2022 року регіональна газова компанія підписала угоди з дев'ятьма міжнародними компаніями. У дистриб'юторський портфель РГК входять продукція та послуги таких компаній як Pietro Fiorentini, Cavagna Group, Mesura Metering, Emerson Process Management, NTG Plastik, Esders, FIV, Michał Kamieniecki Kamitech-Serwis, Axel Semrau. Продукція та рішення міжнародних партнерів РГК доступні клієнтам компанії в комплексі з газовим обладнанням виробництва RGC Production на ринках України, Європи, Близького Сходу та Азії.

"Регіональна газова компанія готова надати клієнтам в Україні також послуги інжинірингу, в які входить весь комплекс робіт: від розробки проекту до його реалізації, включаючи об'єкти інтелектуальної власності. Щоб отримати консультацію, достатньо заповнити форму зворотного зв'язку на сайті", - йдеться в повідомленні.

Також в компанії підкреслили, що ексклюзивні умови співпраці РГК зі світовими технологічними лідерами забезпечують кращі можливості для поставки в Україну і сервісу сучасного обладнання, орієнтованого на запити клієнтів.

"Центр дистрибуції РГК дозволить українським клієнтам мати надійне та ефективне обладнання, прилади, комплектуючі, матеріали та інжинірингові послуги від технологічних лідерів газової галузі з Європи, Північної Америки та Азії, – говорить Олексій Тютюнник, операційний директор РГК. - Регіональна газова компанія реалізує також власні проекти, використовуючи газове обладнання та рішення світових виробників. Зокрема, проекти у сфері редизайну газорозподільних мереж та чистих видів енергії".

У РГК наводять приклад, що в серпні 2021 року пройшли успішні випробування 20%-ної газоводневої сумішшю шафових газорегуляторних пунктів виробництва RGC Production, обладнаних регуляторами Pietro Fiorentini. Продукція компаній Cavagna Group, Emerson Process Management, FIV активно використовується газорозподільними компаніями, що працюють під брендом РГК, в проектах редизайну і підготовки мереж для роботи з новими видами енергії.

"Системні рішення для хроматографії, мас-спектрометрії та одорації Axel Semrau та газоаналітичні системи ESDERS будуть цікаві виробникам біометану. Перші підприємства будуть підключені до розподільних мереж восени цього року. В цілому РГК вже отримав 16 заявок на приєднання від компаній в п'яти областях України", - йдеться в повідомленні.

Фахівці РГК проходять регулярне навчання та стажування на заводах виробників, мають відповідні сертифікати, а умови гарантійного та післягарантійного сервісу підтримуються виробниками.

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