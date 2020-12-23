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РГК создает сеть офисов комплексных инжиниринговых решений

 

РГК Инжиниринг открывает сеть офисов по всей Украине. 23 декабря был открыт офис во Львове для обслуживания клиентов Западной Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба Региональной газовой компании.

"РГК Инжиниринг уже реализовал свыше 50 проектов комплексных инжиниринговых решений для клиентов в Киеве, Киевской, Львовской, Черниговской, Запорожской, Днепропетровской и Винницкой областях. 23 декабря открылся офис РГК Инжиниринг во Львове. Это уже второе после Киева представительство проекта, которое открылось в этом году. В следующем году будут открыты клиентские офисы в Днепре и Виннице", - говорится в сообщении.

РГК Инжиниринг предоставляет следующие виды услуг:

  • консультативный инжиниринг – предварительная оценка условий газификации и проведение энергоаудита;
  • комплексный инжиниринг – работы по организации, проектированию и строительству газовых сетей на объекте;
  • детальный инжиниринг – осуществление проектно-бюджетной документации по газификации объектов строительства от небольших жилых домов до крупных промышленных предприятий, многоквартирных жилых домов, газовых котелен. Согласование проектно-бюджетной документации, прохождение экспертиз проектов и ведение авторского надзора над строительством.

"Нашим конкурентным преимуществом является надежность и высокий уровень экспертности, - говорит Наталья Любченко, руководитель проекта РГК Инжиниринг. – В рамках проекта работают инженеры-консультанты, сертифицированные по международным стандартам в сфере проектирования и строительства, и это является уникальным для Украины".

В пресс-службе отметили, что среди реализованных РГК Инжиниринг проектов – организация строительства газовых сетей элеваторных компаний, промышленных предприятий, крышных котелен многоэтажных домов, а также газификация частных жилых домов.

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