РГК протестировала "зеленый" водород в газораспределительной системе Волыни

На Волыни состоялся эксперимент по использованию водорода в газораспределительной сети. Опыты проводили в рамках EU Hydrogen Strategy, к которой присоединилась Региональная Газовая Компания.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Волиньгаз".

"Цель эксперимента – проверить можно ли использовать водород как альтернативный вид энергии и транспортировать действующим газораспределительным сетям. Кроме того, исследования помогут выяснить достаточно ли герметичные газовые сети для транспортировки водорода, поскольку плотность этого химического элемента меньше, чем природного газа", - говорится в сообщении.

Фото: эксперимент по использованию водорода (пресс-служба "Волыньгаза")

В пресс-службе отметили, что подготовка к испытанию "зеленого" водорода длилась 4 месяца. На тестовой площадке в городе Рожище Волынской области специалисты АО "Волиньгаз" обустроили исследовательский макет системы газоснабжения. Состав, оборудование, материалы и степень их изношенности воспроизводят действующую газораспределительную систему.

"Региональная Газовая Компания присоединилась к европейскому проекту реализации новых видов энергии – водорода для транспортировки газораспределительными сетями. Это историческое событие для Волыни. Волынь – среди пяти областей, где состоялись впервые в Украине тестовые испытания водорода в газовых сетях на закрытых тестовых площадках. 17 работников компании "Волыньгаз" прошли обучение и аттестацию по данному виду работ", - отметил и.о. председателя правления АО "Волыньгаз" Сергей Галянт.

Во время эксперимента специалисты осуществили продувку полигона инертным газом, а затем заполнили их водородом в концентрации до 99%.

"Герметичность системы мы контролируем датчиками давления в ключевых местах по установленному графику с архивацией показателей. Высокая концентрация водорода в системе позволяет получить уникальную информацию о поведении различных материалов газопроводов и оборудования. Для анализа данных мы заручились поддержкой ведущих исследовательских центров", – отметил технический директор АО "Волиньгаз" Павел Козюк.

По словам пресс-службы, в течение 24 часов над поведением водорода в газовой системе наблюдали специалисты и ученые, которые фиксировали все необходимые данные. Результаты тестирования помогут оценить совместимы действующие газопроводные сети с новыми видами энергии.

"РГК первой в Украине начала тестирование новых видов энергии и с начала 2020 года ведет системную подготовку полигонов и специалистов. Испытания водорода и его смесей с природным газом уже состоялись на четырех площадках в Ивано-Франковской, Житомирской, Днепропетровской и Волынской областях. На очереди – следующие этапы исследовательской программы РГК, которые предусматривают статические и динамические испытания водорода", - говорится в сообщении.