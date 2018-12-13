РГК: для потребителей газа без счетчиков действуют обоснованные нормы потребления

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Сумма перерасчета за прошлые периоды приведена в счетах информативно и не подлежит уплате

В декабре потребители газа без счетчиков получили счета за газ, расчитанные по новым нормам потребления газа. В нижней части счетов информативно указана сумма перерасчета за время действия заниженных норм, которые были признаны Верховным Судом незаконными. Сумма долга не подлежит уплате, на нее не будет начисляться пеня и штраф. Операторы ГРМ обратились к правительству с просьбой разработать механизм компенсации указанной в счетах задолженности. Об этом сообщает пресс-служба Региональной газовой компании.

Постановлением Верховного суда было отменено ряд постановлений Кабмина, которыми снижались нормы потребления газа. Теперь потребители, у которих нету счетчиков, будут получать начисления соответственно с постановлением Кабмина, которое обновленно Верховным Судом.

Действующие нормы потребления газа

Вид потребления Норма потребления, м куб. Плита газовая при наличии централизованного горячего водоснабжения 9,8 куб. м на 1 человека Плита газовая при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя 18,3 куб. м на 1 человека Плита газовая и водонагреватель 23,6 куб. м на 1 человека Отопление 11,0 куб. м на кв. м отоп. площади

В пресс-службе отметили, что нормативные акты о снижении норм признаны судом противозаконными со дня принятия. Поэтому за этот период потребителям информативно сделан перерасчет в соответствии с нормами, которые восстановлены судом. Эта сумма являет собой разницу в нормах потребления газа, которые действовали и актуальными.

Сумма перерасчета за прошлые периоды приведена в счетах информативно и не подлежит уплате. Наличие этого долга не является основанием для отключения потребителя от поставок газа и для начисления пени и штрафов. По словам прес-службы, эта проблема требует урегулирования со стороны Кабинета министров, с учетом задолженности за потребленный и не оплаченный газ. Механизм компенсации такой задолженности должен учитывать необоснованные потери, которые понесли участники рынка газа.