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РГК: для споживачів газу без лічильників діють обґрунтовані норми споживання

Новини » Енергетика    13.12.2018 - 18:00
РГК: для споживачів газу без лічильників діють обґрунтовані норми споживання
Ілюстративне фото (104.ua)

Сума перерахунку за минулі періоди наведена в рахунках інформативно і не підлягає сплаті

У грудні споживачі газу без лічильників отримали рахунки за газ, розраховані за новими нормами споживання газу. У нижній частині рахунків інформативно вказана сума перерахунку за час дії занижених норм, які були визнані Верховним Судом незаконними. Сума боргу не підлягає сплаті, на неї не буде нараховуватися пеня і штраф. Оператори ГРМ звернулися до уряду з проханням розробити механізм компенсації зазначеної в рахунках заборгованості. Про це повідомляє прес-служба Регіональної газової компанії.

Постановою Верховного суду було скасовано низку постанов Кабміну, якими знижувалися норми споживання газу. Тепер споживачі, у которих немає лічильників, будуть отримувати нарахування відповідно до постанови Кабміну, яке оновленому Верховним Судом.

Чинні норми споживання газу

Вид споживання

Норма споживання, м куб.

Плита газова за наявності централізованого гарячого водопостачання

9,8 куб. м на 1 людину

Плита газова у разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача

18,3 куб. м на 1 людину

Плита газова та водонагрівач

23,6 куб. м на 1 людину

Опалення

11,0 куб. м на кв. м опал. площі

 

У прес-службі зазначили, що нормативні акти про зниження норм визнані судом протизаконними з дня прийняття. Тому за цей період споживачам інформативно зроблений перерахунок у відповідності з нормами, які відновлені судом. Ця сума являє собою різницю в нормах споживання газу, які діяли і актуальними.

Сума перерахунку за минулі періоди наведена в рахунках інформативно і не підлягає сплаті. Наявність цього боргу не є підставою для відключення споживача від поставок газу і для нарахування пені і штрафів. За словами прес-служби, ця проблема потребує врегулювання з боку Кабінету міністрів, з урахуванням заборгованості за спожитий і не оплачений газ. Механізм компенсації такої заборгованості повинен враховувати необгрунтовані втрати, яких зазнали учасники ринку газу.

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