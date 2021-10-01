РГК получила награду "Лучший бренд работодателя" от журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших"

Региональная газовая компания вошла в число самых привлекательных работодателей страны. На ежегодном HR Wisdom Summit организаторы отметили созданную в РГК трехуровневую систему обучения сотрудников, которая позволяет реализовывать инновационные идеи в виде новых бизнес-направлений и современных производств.

"За три года существования программы с Киево-Могилянской и Львовской бизнес-школами 11 проектов слушателей стали новыми продуктами, услугами и производствами. К концу текущего года начнет работу уже третий завод в рамках проекта RGC Production, - говорит Константин Ерофтеев, руководитель HR-департамента Региональной газовой компании. - Сейчас свое обучение начала четвертая группа слушателей из 50 человек".

Фото: руководитель HR-департамента РГК Константин Ерофтеев (пресс-служба РГК)

Для нужд работников среднего звена и линейного персонала работает четыре учебных центра - РГК Образовательные пространства и институт тренеров. Только за последний год обучение в них прошли более 8000 сотрудников газораспределительных компаний. В течение следующего года начнут работу еще 12 РГК Образовательных пространств.

РГК активно использует современные методы обучения на всех уровнях, в том числе - VR-технологии. С их помощью специалисты изучают настройку газорегулирующего оборудования. За два месяца курс прошли уже 240 специалистов. Сейчас компания Sensorama Lab диджитализирует еще два технических процесса.

Трехуровневая система обучения РГК дает возможность масштабировать бизнес-идеи, опыт и знания во всех регионах присутствия газораспределительных компаний, работающих под брендом РГК.