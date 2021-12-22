РГК открыла третий завод: предприятие ориентировано на экспорт оборудования

"Динамичное наращивание высокотехнологичных производственных мощностей позволило РГК в 2,5 раза увеличить объемы выпуска, создать более 600 новых рабочих мест и начать подготовку к экспансии на внешние рынки", - говорится в сообщении.

Новый завод РГК в Виннице стал для компании вторым за 2021 год: в январе заработало роботизированное предприятие в Днепре, построенное по аналогичному проекту. Первый завод РГК с максимальной автоматизацией процессов работает с 2019 года во Львове.

"РГК строит современные заводы, чтобы принести в Украину новые технологии и создать новые рабочие места. Каждое наше предприятие является точкой роста для местных общин. Наши приоритеты - развитие человеческого капитала и технологическое лидерство. В этом году мы сделали самый большой в Европе газораспределительный пункт и выпустили первое в Украине оборудование, которое может работать с газоводневою смесью. Его сертификация в Bureau Veritas открывает возможности для экспорта", - сказал операционный директор РГК Алексей Тютюнник

Мощность винницкого завода – 1 200 шкафных газорегулирующих пунктов и 8 000 мембранных узлов учета газа ШГРП и ВОГ соответственно). Для обеспечения таких объемов и высокого качества продукции завод оснащен сварочными работами Panasonic, автоматизированным комплексом лазерной резки, линиями порошковой покраске с инфракрасными камерами. В компании отметили, что еще одна составляющая надежности – прямые контракты с ведущими мировыми поставщиками комплектующих и материалов на предприятие. Среди них: итальянские Tartarini Emerson, Cavagna group, Bonomi и Pietro Fiorentini, а также Itron (США), Neokem (Греция) и Geldbach (Германия).

"Высокие технологии позволили нам создать экологически чистое производство: аспирационные установки тщательно очищают воздух. Еще один элемент зеленых технологий - это рекуперация воздуха для энергосбережения, когда его тепло используется для обогрева", - сказал Александр Волович, руководитель проекта RGC Production.

На завод РГК в Виннице работает 100 квалифицированных специалистов, прошедших обучение в образовательных пространствах РГК и стажировку на других заводах компании. В дальнейшем предусмотрено их участие в системе устойчивого профессионального развития, в которой задействованы тренеры по разным направлениям и VR-технологии. После выхода завода на проектную мощность планируется подготовка к экспортным поставкам продукции. Среди перспективных рынков-страны Европы и Азии.