РГК открыла новый завод RGC Production в Днепре

RGC Production в Днепре (пресс-службы РГК)

Региональная газовая компания построила современный автоматизированный завод по производству газового оборудования RGC Production в Днепре. Мощность производства - 1000 единиц шкафных газорегуляторных пунктов (ШГРП) и узлов учета газа в год. Первый подобный завод был открыт во Львове полтора года назад.

Об этом сообщает пресс-служба РГК.

Завод RGC Production в Днепре был построен за шесть месяцев. В пресс-службе отметили, что он будет обеспечивать потребности в современном газорегулирующем оборудовании восточные и южные регионы Украины, где проживает более 5 млн семей, потребляющих природный газ.

"Региональная газовая компания активно модернизирует газораспределительные сети современным газовым оборудованием собственного производства. Наши специалисты полностью контролируют производственные процессы на всех стадиях, а импортные комплектующие поставляются в Украину по международным контрактам с европейскими производителями, - говорит Алексей Тютюнник, операционный директор РГК. - Мы планируем динамично наращивать долю современного газового оборудования на украинском рынке и уже изучаем возможности экспорта продукции RGC Production в страны ЕС".

По словам пресс-службы, на заводе RGC Production в Днепре будет производиться 1000 единиц продукции в год. Современные шкафные газорегуляторные пункты предназначены для модернизации газораспределительных сетей в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской областях, а также в городах Днепр, Харьков и Кривой Рог. По состоянию на начало 2021 в этих регионах насчитывалось около 2500 ШГРП, которые находятся в эксплуатации более 20 лет и нуждаются в замене.

"При строительстве нового завода RGC Production учтен опыт производства во Львове. В Днепре установлено самое современное оборудование, в частности, станок лазерной резки металла и сразу два сварочных работа, - говорит директор завода Дмитрий Рубель. - Также установлена мощная камера запекания порошковых красок. Она позволит наносить толстый слой пластифицированной краски и продлить срок эксплуатации оборудования до 30 - 35 лет вместо стандартных 18-ти".

В пресс-службе также отметили, что Региональная газовая компания продолжает активно масштабировать бизнес по производству современного газового оборудования по всей территории Украины. Уже начато строительство современного автоматизированного завода RGC Production в Виннице.

"Сейчас происходит возведение помещения для последующего завода RGC Production в Виннице, - говорит руководитель проекта RGC Production Александр Волович. - Он будет обеспечивать модернизацию газораспределительных сетей современным газовым оборудованием в Хмельницкой, Ровенской, Черновицкой и Житомирской областях. Планируется, что он начнет свою работу в начале следующего года".