РГК відкрила новий завод RGC Production в Дніпрі

RGC Production в Дніпрі (прес-служби РГК)

Регіональна газова компанія побудувала сучасний автоматизований завод з виробництва газового обладнання RGC Production в Дніпрі. Потужність виробництва - 1000 одиниць шафових газорегуляторних пунктів (ШГРП) та вузлів обліку газу в рік. Перший такий завод був відкритий у Львові півтора року тому.

Про це повідомляє прес-служба РГК.

Завод RGC Production в Дніпрі був побудований за шість місяців. У прес-службі зазначили, що він буде забезпечувати потреби в сучасному газорегулюючому обладнанні східні і південні регіони України, де проживає понад 5 млн сімей, які споживають природний газ.

"Регіональна газова компанія активно модернізує газорозподільні мережі сучасним газовим обладнанням власного виробництва. Наші фахівці повністю контролюють виробничі процеси на всіх стадіях, а імпортні комплектуючі поставляються в Україну за міжнародними контрактами з європейськими виробниками, - говорить Олексій Тютюнник, операційний директор РГК. - Ми плануємо динамічно нарощувати частку сучасного газового обладнання на українському ринку і вже вивчаємо можливості експорту продукції RGC Production в країни ЄС".

За словами прес-служби, на заводі RGC Production в Дніпрі буде проводитися 1000 одиниць продукції в рік. Сучасні шафові газорегуляторні пункти призначені для модернізації газорозподільних мереж у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській областях, а також у містах Дніпро, Харків та Кривий Ріг. Станом на початок 2021 в цих регіонах налічувалося близько 2500 ШГРП, які знаходяться в експлуатації більше 20 років і потребують заміни.

"При будівництві нового заводу RGC Production врахований досвід виробництва у Львові. У Дніпрі встановлено найсучасніше обладнання, зокрема, верстат лазерної різки металу і відразу два зварювальних робота, - говорить директор заводу Дмитро Рубель. - Також встановлена потужна камера запікання порошкових фарб. Вона дозволить наносити товстий шар пластифікованої фарби і продовжити термін експлуатації обладнання до 30 - 35 років замість стандартних 18-ти".

У прес-службі також зазначили, що Регіональна газова компанія продовжує активно масштабувати бізнес по виробництву сучасного газового обладнання по всій території України. Вже розпочато будівництво сучасного автоматизованого заводу RGC Production у Вінниці.

"Зараз відбувається зведення приміщення для подальшого заводу RGC Production у Вінниці, - говорить керівник проекту RGC Production Олександр Волович. - Він буде забезпечувати модернізацію газорозподільних мереж сучасним газовим обладнанням у Хмельницькій, Рівненській, Чернівецькій та Житомирській областях. Планується, що він почне свою роботу на початку наступного року".