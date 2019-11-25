В РГК назвали приоритеты инвестиционной политики в 2020 году

Иллюстративное фото (УНИАН)

Инвестиционные возможности газораспределительных предприятий остаются ограниченными

22 ноября состоялся всеукраинский технический совет газораспределительных компаний Украины. Приоритетами инвестиционной политики в 2020 году станут оптимизация сетей под нужды потребителя и SMARTизация счетчиков газа. Об этом сообщает пресс-служба Региональной газовой компании.

"В Киеве состоялся всеукраинский технический совет газораспределительных предприятий. Газораспределительные компании, которые работают под брендом РГК, сосредоточатся на реконструкциях сетей. Сейчас система рассчитана на вчетверо большие объемы потребления. Поэтому необходимо осуществить редизайн сетей, исходя из современных потребностей потребителей", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, речь идет о демонтаже избыточного оборудования, замену устаревшего слишком мощного оборудования на более современное. Это позволит Операторам ГРМ существенно уменьшить расходы на эксплуатацию и обслуживание сетей.

"Еще одна важная тенденция в следующем году - это оборудование счетчиков газа "умными" устройствами для дистанционной передачи показаний. Эти меры позволят более точно прогнозировать ежедневные объемы потребления газа в условиях суточной балансировки рынка. В первую, очередь количество таких устройств будет увеличено среди потребителей контрольных групп, а комплексное решение - 104 Smart станет доступным всем потребителям газа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что инвестиционные возможности газораспределительных предприятий остаются ограниченными. "Все участники рынка отмечают, что потребность сетей и систем в инвестициях растет с каждым днем. Тогда как в действующем тарифе финансирования инвестиций составляет лишь 10-15% от необходимого. А инвестиционная политика регулятора не позволяет Операторам ГРМ гарантировать потребителям безопасность и надежность доставки газа на необходимом уровне", - говорится в сообщении.