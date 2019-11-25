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У РГК назвали пріоритети інвестиційної політики в 2020 році

Новини » Енергетика     25.11.2019 - 12:15
У РГК назвали пріоритети інвестиційної політики в 2020 році
Ілюстративне фото (УНІАН)

Інвестиційні можливості газорозподільних підприємств залишаються обмеженими

22 листопада відбулася всеукраїнська технічна рада газорозподільних компаній України. Пріоритетами інвестиційної політики в 2020 році стануть оптимізація мереж під потреби споживача і SMARTизація лічильників газу. Про це повідомляє прес-служба Регіональної газової компанії.

"В Києві відбулася всеукраїнська технічна рада газорозподільних підприємств. Газорозподільні компанії, які працюють під брендом РГК, зосередяться на реконструкції мереж. Зараз система розрахована на вчетверо більші обсяги споживання. Тому необхідно здійснити редизайн мереж, виходячи з сучасних потреб споживачів", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, йдеться про демонтаж надлишкового обладнання, заміну застарілого дуже потужного устаткування на більш сучасне. Це дозволить Операторам ГРМ суттєво зменшити витрати на експлуатацію і обслуговування мереж.

"Ще одна важлива тенденція в наступному році - це обладнання лічильників газу "розумними" пристроями для дистанційної передачі показань. Ці заходи дозволять більш точно прогнозувати щоденні обсяги споживання газу в умовах добового балансування ринку. В першу чергу, кількість таких пристроїв буде збільшено серед споживачів контрольних груп, а комплексне рішення - 104 Smart стане доступним всім споживачам газу", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі також зазначили, що інвестиційні можливості газорозподільних підприємств залишаються обмеженими. "Всі учасники ринку відзначають, що потреба мереж і систем в інвестиціях зростає з кожним днем. Тоді як у діючому тарифі фінансування інвестицій становить лише 10-15% від необхідного. А інвестиційна політика регулятора не дозволяє Операторам ГРМ гарантувати споживачам безпеку і надійність доставки газу на необхідному рівні", - йдеться в повідомленні.

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