РГК Метрологический центр поверил почти 500 промышленных счетчиков газа

Почти 500 предприятий и организаций Харькова и области обратились в РГК Метрологический центр для заказа услуг по поверке своих приборов учета газа.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Харьковгаз".

"Кроме Харьковской области, услуги по поверке счетчиков уже заказывают потребители Сумской и Днепропетровской области. Но воспользоваться услугами центра могут все предприятия и организации Украины, независимо от территории их расположения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что поверка промышленных счетчиков газа осуществляется на стендах европейского производства, которые соответствуют требованиям международных стандартов.

"Установки, используемые в РГК Метрологический центр, позволяют проводить поверки газовых счетчиков турбинного, роторного, ультразвукового и мембранного типов диаметром от 32 до 300 мм. Стенд, обеспечивающий поверку промышленных счетчиков диаметром 300 мм в РГК Метрологический центр, является единственной современной установкой в Украине", - говорится в сообщении.

Кроме поверки промышленных счетчиков, клиенты РГК Метрологический центр могут пользоваться услугами по поверке датчиков и корректоров.