РГК: 8 млн семей могут управлять платежами за доставку газа онлайн

Региональная газовая компания разработала инновационное решение для 8 млн клиентов газовых компаний. Оно даст возможность пользователям Личного кабинета из одного аккаунта управлять расчетами и за газ, и за доставку газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Инновационный продукт, разработанный специалистами РГК на платформе Личного кабинета на 104.ua, делает этот сервис универсальным. Потребители газа, которые зарегистрировали Личные кабинеты на 104.ua, могут из одного аккаунта решить все вопросы, связанные как с расчетами за газ, так и с услугой по доставке газа", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в новом разделе "Доставка газа" клиент может получить исчерпывающую информацию о текущем тарифе на доставку, актуальном заказанном объеме потребления и методике расчета платежа за доставку газа. Там же можно скачать и оплатить счет за доставку газа.

Новая разработка с 15 января 2020 года доступна для использования в 16 областях Украины для всех пользователей Личного кабинета на 104.ua.

"РГК постоянно внедряет новые и совершенствует уже действующие сервисы. Напомним, что в октябре 2019 года РГК запустил в работу IT-продукт, благодаря которому участники акции "Твоя Энергонезависимость" получили возможность в онлайн-режиме управлять своим газовым запасом. Это позволило более чем 51 тыс. семей, которые стали участниками акции "Твоя энергонезависимость", экономить на оплате за газ, оперативно выбирая для себя наиболее выгодную в конкретный период времени цену", - говорится в сообщении.