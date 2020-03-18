RGC Production экстренно запустил производство защитных масок

Фото: швейное производство RGC Production (пресс-служба РГК)

Производственные мощности позволяют выпускать 7 000 масок в день

Швейное подразделение RGC Production экстренно перепрофилировано на производство средств защиты органов дыхания для 40 000 газовиков. Для потребностей сотрудников Операторам ГРМ будет поставляться 7 000 медицинских масок в день. Об этом сообщает пресс-служба Региональной газовой компании.

"Швейное производство RGC Production, которое работает на базе "Сумыгаз", временно перепрофилировано на пошив медицинских масок. Это подразделение специализируется на производстве спецодежды для сотрудников газовых компаний. Производственные мощности позволяют выпускать 7 000 масок в день. Уже закуплены материалы для изготовления средств защиты на первую неделю работы. В производственном процессе задействован весь персонал", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в газораспределительных компаниях, которые работают под брендом РГК, насчитывается около 40 000 сотрудников. С началом карантина большая часть персонала Опеаторов ГРМ переведена на удаленный режим работы.

В пресс-службе отметили, что вместе с тем, многие сотрудники газораспределительных компаний продолжают выполнять свою работу. В круглосуточном режиме работают специалисты аварийно-диспетчерской службы, ремонтные бригады. Операторы ГРМ несут социальную ответственность за здоровье и безопасность специалистов газораспределительных компаний и их семей, говорят в пресс-службе.

"Швейное подразделение RGC Production начало работу в декабре 2019 года. На производстве осуществляется пошив спецодежды для специалистов газораспределительных компаний Украины. Продукция адаптирована под конкретные службы в зависимости от особенностей их деятельности. Швейное производство RGC Production укомплектовано 34 единицами универсального т специализированного швейного оборудования. Мощность – более 30 тысяч единиц спецодежды в год", - говорится в сообщении.