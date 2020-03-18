RGC Production екстрено запустив виробництво захисних масок

Фото: швейне виробництво RGC Production (прес-служба РГК)

Виробничі потужності дозволяють випускати 7 000 масок в день

Швейний підрозділ RGC Production екстрено перепрофільований на виробництво засобів захисту органів дихання для 40 000 газовиків. Для потреб співробітників Операторам ГРМ буде поставлятися 7 000 медичних масок на день. Про це повідомляє прес-служба Регіональної газової компанії.

"Швейне виробництво RGC Production, яке працює на базі "Сумигаз", тимчасово перепрофільовано на пошиття медичних масок. Це підрозділ спеціалізується на виробництві спецодягу для працівників газових компаній. Виробничі потужності дозволяють випускати 7 000 масок в день. Вже закуплені матеріали для виготовлення засобів захисту на перший тиждень роботи. У виробничому процесі задіяний весь персонал", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, в газорозподільних компаніях, які працюють під брендом РГК, налічується близько 40 000 співробітників. З початком карантину велика частина персоналу Опеаторов ГРМ переведена на віддалений режим роботи.

У прес-службі зазначили, що разом з тим, багато співробітники газорозподільних компаній продовжують виконувати свою роботу. У цілодобовому режимі працюють фахівці аварійно-диспетчерської служби, ремонтні бригади. Оператори ГРМ несуть соціальну відповідальність за здоров'я і безпеку фахівців газорозподільних компаній та їх сімей, кажуть у прес-службі.

"Швейний підрозділ RGC Production почав роботу в грудні 2019 року. На виробництві здійснюється пошиття спецодягу для фахівців газорозподільних компаній України. Продукція адаптована під конкретні служби залежно від особливостей їх діяльності. Швейне виробництво RGC Production укомплектовано 34 одиницями універсального т спеціалізованого швейного обладнання. Потужність – понад 30 тисяч одиниць спецодягу в рік", - йдеться в повідомленні.