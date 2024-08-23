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РФ зупинила поромне сполучення з окупованим Кримом після удару по порту "Кавказ"

Україна, П'ятниця 23 серпня 2024 14:47
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Автор: Олександр Білоус

РФ призупинила поромне сполучення між півднем Росії та окупованим Кримом після того, як напередодні в порту "Кавказ" було потоплено судно, завантажене залізничними вагонами з паливом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство транспорту РФ.

"На період усунення наслідків події Керченська поромна переправа тимчасово не функціонує", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві також заявили, що вантажні транспортні засоби нібито "можуть скористатися альтернативним сухопутним маршрутом до Криму".

Ліквідація порома

Військово-морські сили України заявили, що знищили пором "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" у Краснодарському краї Росії, одному з найбільших портів Росії на Чорному морі, який використовувався для доставки палива та зброї до Криму.

За словами Федора Бабенкова, голови району міста Темрюк, на території якого знаходиться порт, на поромі було 30 залізничних вагонів з паливом. МНС Росії повідомило, що після атаки було врятовано 17 людей.

Також повідомлялося, що судно затонуло.

Раніше ВМС змогли пошкодити російський пором "Слов'янин", який був також дуже важливим для логістики окупантів.

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