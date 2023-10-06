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РФ знову намагатиметься знищити енергосистему України. Важливо виграти цю зиму, - Зеленський

Київ, П'ятниця 06 жовтня 2023 20:16
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РФ знову намагатиметься знищити енергосистему України. Важливо виграти цю зиму, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Цієї зими російські війська будуть знову намагатися зруйнувати українську енергетичну мережу. Але українцям важливо вистояти цей зимовий період.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського у вечірньому відеозверненні.

За словами Зеленського, нинішнє російське керівництво постійно повторює свої помилки.

"І коли в них не виходить, вони думають, що нібито зробили замало зла, щоб вийшло. Така божевільна логіка. Але маємо це врахувати. Цієї зими російські терористи будуть знову намагатися знищити нашу енергосистему. Вони не здатні сприйняти думку, що Україну все одно не підкорять. Але спробують зробити більше ударів та більше спроб обійти наш захист", - наголосив він.

Президент зазначив, що українська влада повністю усвідомлює небезпеку, яка чекає Україну попереду, але важливо вистояти цю зиму.

"Виграти цю зиму, пройти всі складнощі й дати захист нашим людям - це дуже важливо. І, до речі, місцева влада повинна виконати повністю свою частину підготовчої роботи. Наступного тижня зафіксуємо поточний стан підготовки до зими в регіонах", - додав Зеленський.

Удари РФ по енергетиці

Минулої осені та зими російські терористи завдавали масованих ударів по енергетичній мережі України. Росіяни обстрілювали електростанції, нищили ракетами підстанції, руйнували електролінії.

Проте українська енергомережа вистояла, хоча українцям і довелося декілька місяців жити в умовах аварійних та віялових відключень.

Цього ж року Міністерство внутрішніх справ вже підготувало план дій на випадок довготривалих відключень світла через російські удари.

Водночас аналітики та експерти вважають, що цієї зими окупанти не зможуть залишити українців без світла. Але військові попереджають, що окупанти можуть готуватися до атак, зокрема, будуть використовувати "Шахеди".

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