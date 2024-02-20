РФ знову атакує хімічними гранатами. Яка ситуація на Таврійському напрямку

Росіяни знову почали атакувати позиції ЗСУ на Таврійському напрямку хімічними гранатами. Мова йде про Запорізьку ділянку фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

Застосування хімічних гранат

Зокрема, за його словами, і на Запорізькому напрямку, і на Донеччині росіяни поновили застосування отруйних речовин.

"Зафіксовано загалом 4 скиди гранат із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії", - розповів він.

Ситуація за напрямками

На Авдіївському напрямку ворог знову вчиняє спроби наступальних дій малими штурмовими групами - тут наші захисники й захисниці відбили 9 атак біля Ласточкиного, Сєверного, Первомайського та Невельського.

На Мар’їнському напрямку продовжуємо стримувати агресора неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки, де відбито 21 атаку.

На Новопавлівському напрямку противник 1 раз намагався йти наступ в районі населеного пункту Старомайорське.

На Запорізькому напрямку суттєвих змін також не відбулося - Силами оборони відбито 11 атак загарбників біля Малинівки та Роботиного.

Загалом, як зазначив Тарнавський, ситуація залишається контрольованою, українські воїни стійко тримають оборону та активними діями нищать ворога.

Втрати РФ на Таврійському напрямку

Так, загальні втрати росіян минулої доби склали: в живій силі - 644 особи, в озброєнні та військовій техніці - 47 одиниць, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 2 танки, 29 ББМ, 8 артсистем, 8 автомобілів. Нейтралізовано або знищено 272 БпЛА різних типів.

"Також Сили оборони України знищили 2 склади боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів та ще 1 важливий об'єкт противника", - констатував генерал.

Зокрема, як зазначив Тарнавський, 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського, яка боронить Україну на Таврійському напрямку, днями знищила до роти російських морпіхів, 3 танки, 5 БМП-3/БМД-4, стільки ж тягачів МТЛБ.