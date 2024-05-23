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РФ знову атакувала Харків: що відомо про пошкодження у місті

Фото: Ігор Терехов (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація ввечері четверга, 23 травня, в черговий раз атакувала Харків. У місті лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігора Терехрва в Telegram.

"У місті пролунало кілька вибухів", - написав Терехов.

Пізніше Терехов написав про повторні вибухи у місті. Станом на 23:15 про постраждалих не повідомлялось.

Оновлено о 00:06.

Терехов повідомив, що в результаті останіх обстрілів було пошкоджено як житлові, так і не житлові приміщення.

"На місцях останніх двох прильотів пошкоджені нежитлові приміщення та житлові будинки, зокрема, вибиті шибки та потрощені паркани. Станом на зараз без постраждалих", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні росіяни вже завдавали ударів по Харкову. Того разу під ворожий обстріл потрапила друкарня Vivat. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Окрім того, під удар потрапило місто Люботин. За попередніми даними, росіяни використали зенітні ракети С-300.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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