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РФ знищила усі ТЕЦ, які обслуговували Харків, - Шмигаль

Вівторок 10 вересня 2024 16:44
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РФ знищила усі ТЕЦ, які обслуговували Харків, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація знищила усі теплоелектростанції, які обслуговували місто Харків. Там будуть працювати мобільні котельні.

Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію.

"Ми зосередилися на Харкові та Харківській області, тому що розуміємо, що росіяни фактично знищили там усі ТЕЦ, які були навколо Харкова та утримували Харків. Ми завозимо туди невеликі мобільні котельні, на 1 МВт, які встановлює місцева влада", - розповів він.

За його словами, подібні технології будуть застосовуватись і в інших містах, де постраждала критична інфраструктура.

Удари РФ по Харкову

Росіяни продовжують цілеспрямовано знищувати інфраструктуру Харкова, завдаючи ракетних та артилерійських ударів по житлових будинках, енергетичних об'єктах та промислових зонах.

Варто зауважити, що ще у квітні цього року мер Харкова Ігор Терехов розповів, що зруйновано майже всю енергетичну інфраструктуру міста. На цьому тлі у Харкові відзначалися перебої з електропостачанням.

Зокрема, минулий опалювальний сезон місто було вимушене достроково завершити через удари росіян по енергетичній інфраструктурі.

В інтерв'ю РБК-Україна Терехов розповів про те, як Харків готується до майбутньої зими.

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