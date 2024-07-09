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РФ не зможе виправдати удар по лікарні "Охматдит", це воєнний злочин, - ISW

Фото: росіяни намагаються виправдати ракетний удар по лікарні "Охматдит" у Києві (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

Росіяни розгорнули масштабну інформаційну операцію для виправдання ракетного удару по лікарні "Охматдит" у Києві. Однак це не допоможе їм уникнути відповідальності за воєнний злочин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що інформаційні операції росіян неправдиво зображують дитячу лікарню "Охматдит", як частково або повністю військову лікарню та помилково припускають, що така лікарня за своєю суттю є легітимною військовою ціллю. Натомість "Охматдит" не є військовою лікарнею - це найбільша багатопрофільна дитяча лікарня в Україні, яка приймає до 18 тисяч дітей на рік.

В ISW нагадали, що Росія підписала Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни. В статті 19 документу зазначено, що міжнародно-правовий захист цивільних лікарень не припиняється, якщо заклад не вчиняє "дій, шкідливих для ворога". Крім того, стаття прямо виключає присутність хворих або поранених військовослужбовців як дію, "шкідливу для ворога".

"У статті 19 Конвенції також стверджується, що "ворог" має зробити попередження перед нападом на лікарню, яка нібито містить "шкідливу" військову ціль. Натомість жодні російські джерела не стверджують, що російська влада зробила таке попередження, а також не надали доказів того, що повна хворих дітей лікарня, становила неминучу загрозу для російських військ", - йдеться у звіті.

Водночас заява Міністерства оборони Росії про те, що український перехоплювач ППО нібито влучив у цивільні об'єкти, а також твердження одного з російських військових блогерів про те, що російська ракета випадково влучила у лікарню, також не звільняють армію РФ від відповідальності за ці наслідки.

В ISW нагадали, що Росія є державою-агресором у цій війні. Якби Кремль не почав повномасштабне вторгнення та не завдавав регулярних ракетних ударів по Україні, Силам оборони не довелося б захищатися від російських ракет.

Підсумовуючи, у звіті зазначається, що багато з зазначених неправдивих російських інформаційних операцій, не звільняють російські війська від юридичної або моральної відповідальності за наслідки ударів по Україні.

Ракетний удар Росії по Києву 8 липня

Під час масштабного обстрілу росіянами Києва у понеділок, 8 липня, російська ракета зруйнувала один із корпусів дитячої лікарні "Охматдит".

Внаслідок атаки загинули 27 людей, серед них троє дітей, ще 82 людини постраждали.

Детально про наслідки обстрілу РФ - у матеріалі РБК-Україна.

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Війна Росії проти України