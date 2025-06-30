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РФ змінила тактику ударів "Шахедами": експерт пояснив, у чому складність для ППО

Понеділок 30 червня 2025 17:35
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РФ змінила тактику ударів "Шахедами": експерт пояснив, у чому складність для ППО Ілюстративне фото: експерт пояснив, у чому складність для ППО збивати "Шахеди" (GettyImages)
Автор: Наталія Кава, Дмитро Олійник

Останнім часом Росія застосовує нову тактику дронових атак, що створює об'єктивні труднощі для української протиповітряної оборони.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко.

За його словами, технічні зміни в застосуванні дронів-камікадзе дозволили ворогу частково обходити українські системи радіоелектронної боротьби. Зокрема, окремі "Шахеди" тепер літають на висоті 3-4 кілометри, а іноді - й вище, що ускладнює їх перехоплення.

"З'явилися об'єктивні складнощі. Не всі РЕБи змогли задіяти, не все спрацювало. Мобільні вогневі групи не завжди можуть дістати цілі, а там, де можуть - бракує засобів ураження, зокрема ПЗРК", - зазначив фахівець.

Крім того, Росія почала активно використовувати дрони-імітації, які вводять в оману українські сили оборони. Вони відволікають увагу та ускладнюють ідентифікацію цілей на радарах.

"На радарі не завжди зрозуміло, що саме ти бачиш. І це теж проблема", - пояснив Мусієнко.

Він також додав, що на тлі цих технічних змін Україні терміново потрібно більше радарів для точного виявлення дронів.

Також фахівець прокоментував інформаційне тло навколо теми атак. За його словами, звучали прогнози про тисячу дронів на день, людей лякали "апокаліптичними сценаріями", закликаючи не виходити з укриттів.

"Ми потрапили в період, коли ворог дійсно зміг технічно піти вперед у сенсі застосування "Шахедів". Але це не те саме, що масований напад щодня. Потрібна адекватна оцінка ситуації", - підсумував він.

Масовані атаки дронами

Останнім часом Росія значно збільшила удари дронами-камікадзе "Шахед" по території України. З початку повномасштабного вторгнення було випущено вже понад 28 тисяч "Шахедів".

Нещодавно з'явилась інформація, що "Шахеди" оснащують новими бойовими частинами вагою 90 кг - як власного виробництва, так і іранського походження.

Також було зафіксоване використання дронів, які оснастили штучним інтелектом, камерою та модулями радіокерування. Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Війна в Україні Атака дронів
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