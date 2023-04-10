РФ збільшує експорт дизпалива до країн Латинської Америки через санкції G7, - Reuters

Росія збільшила експорт дизельного палива до Бразилії та інших країн Латинської Америки після ембарго на постачання до Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Росія довгий час була основним постачальником дизельного палива до Європи, де нафтопереробні заводи не виробляють достатньої кількості палива задоволення внутрішнього попиту дизельні автомобілі. Але повне ембарго ЄС на російські нафтопродукти з 5 лютого перевело експорт російського дизельного палива до Азії, Африки, Близького Сходу", - йдеться у матеріалі.

Минулого місяця Росія відправила понад 580 000 тонн до Південної Америки, з яких майже 440 000 тонн прямують до Бразилії, ще 140 000 тонн призначені для Панами, Уругваю та Куби.

Reuters пише, що усього постачання дизельного палива з підконтрольних Росії портів до Бразилії в січні-березні 2023 року склали 663 000 тонн після 74 000 тонн за весь 2022 рік.