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РФ збільшує експорт дизпалива до країн Латинської Америки через санкції G7, - Reuters

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Понеділок 10 квітня 2023 19:46
РФ збільшує експорт дизпалива до країн Латинської Америки через санкції G7, - Reuters Фото: РФ збільшує експорт дизпалива до країн Латинської Америки (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росія збільшила експорт дизельного палива до Бразилії та інших країн Латинської Америки після ембарго на постачання до Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Росія довгий час була основним постачальником дизельного палива до Європи, де нафтопереробні заводи не виробляють достатньої кількості палива задоволення внутрішнього попиту дизельні автомобілі. Але повне ембарго ЄС на російські нафтопродукти з 5 лютого перевело експорт російського дизельного палива до Азії, Африки, Близького Сходу", - йдеться у матеріалі.

Минулого місяця Росія відправила понад 580 000 тонн до Південної Америки, з яких майже 440 000 тонн прямують до Бразилії, ще 140 000 тонн призначені для Панами, Уругваю та Куби.

Reuters пише, що усього постачання дизельного палива з підконтрольних Росії портів до Бразилії в січні-березні 2023 року склали 663 000 тонн після 74 000 тонн за весь 2022 рік.

Нагадаємо, що Росія почала здійснювати перевалку дизельного палива з судна на судно поблизу африканських портів, прагнучи подальшого реекспорту.

Поставки дизельного палива з Росії до Сінгапуру в березні досягли річного максимуму і, ймовірно, залишаться підвищеними у квітні.

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